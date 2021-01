CD Projekt Red a publié le premier gros patch pour Cyberpunk 2077, jeu vidéo qui rencontre beaucoup de problèmes techniques depuis sa sortie. Le hic ? Il est susceptible d'empêcher une quête majeure de se dérouler.

CD Projekt Red va-t-il s’en sortir avec Cyberpunk 2077 ? Pour le moment, le jeu vidéo événement, lancé en décembre dernier et touché par de nombreux soucis techniques, est loin d’être tiré d’affaire. Déployée le 22 janvier, la première mise à jour majeure était censée apaiser la déception des joueurs. Elle a visiblement ajouté un nouveau problème au RPG, rapporte Eurogamer dans un article publié le 25 janvier.

Concrètement, le patch 1.1 de Cyberpunk 2077 est susceptible d’empêcher le déroulement d’une quête très importante de l’histoire. Il s’agit d’un souci de taille, lié à la progression dans le jeu vidéo. En attendant de le corriger une bonne fois pour toutes, CD Projekt a réagi en partageant une suite d’actions à mener pour éviter ce bug qui peut casser le jeu.

La faille touche la mission intitulée Down on the Street et qui prend place pendant l’Acte 2. L’une des étapes consiste à attendre l’appel holocall du personnage prénommé Takemura. Le hic ? L’appel a bien lieu mais l’interlocuteur ne dit pas un mot, ce qui bloque totalement la conversation, l’accomplissement de l’objectif et la poursuite de l’aventure (y compris pour des tâches annexes). Sur Reddit, plusieurs joueurs ont indiqué que charger une ancienne sauvegarde ne changeait rien.

Face à ce énième désagrément, CD Projekt Red a imaginé une solution temporaire, avec une marche à suivre :

Notez que cette solution implique deux choses. Le joueur ou la joueuse doit être en possession d’une sauvegarde suffisamment ancienne pour revenir au moment clef énoncé par CD Projekt Red. Et il ou elle ne doit pas avoir accompli trop de quêtes secondaires entre temps, au risque de tout perdre.

Dans un article publié le 23 janvier, Kotaku suggérait une autre solution temporaire, repérée par un membre de Reddit :

We're working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest "Down on the Street" for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here's a potential workaround👇https://t.co/ujjxb8snGu

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) January 25, 2021