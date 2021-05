Microsoft a mis à jour son Surface Duo. Son téléphone pliable à deux écrans peut désormais devenir une sorte de 3DS grâce au Xbox Game Pass.

Microsoft n’a jamais lancé de console portable, contrairement à Sony et Nintendo, ses deux concurrents sur le marché des jeux vidéo. La firme de Redmond est en train de se rattraper avec le Xbox Game Pass Ultimate, qui permet d’accéder à des jeux en streaming sur son téléphone. Mieux, le rêve de voir arriver une Xbox portable est en train de prendre forme grâce à une mise à jour du Surface Duo, le téléphone pliable à deux écrans qui n’a pas vraiment convaincu.

Panos Panay, en charge des produits chez Microsoft, a annoncé l’ajout d’une fonctionnalité intéressante au Surface Duo dans un tweet publié le 24 mai : « Une mise à jour très cool est disponible aujourd’hui pour les propriétaires du Surface Duo ! En collaboration avec Xbox, nous avons ajouté les contrôles tactiles sur le second écran. Plus de 50 jeux sont compatibles pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. »

L’image d’illustration montre un Surface Duo rappelant une Nintendo 3DS, avec le jeu affiché sur la partie supérieure et des boutons — virtuels — accessibles sur l’écran du bas. Tom Warren, journaliste chez The Verge, en dévoile davantage dans une courte vidéo, publiée le 24 mai 2021.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here : https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

— Tom Warren (@tomwarren) May 24, 2021