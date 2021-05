On avait adoré Twin It. On aime encore plus sa déclinaison aux inspirations japonaises. (Re)découvrez Twin It Japan, notre jeu de société de la semaine.

Habituellement, nous essayons de vous proposer des nouveautés, tout du moins des titres que nous ne vous avions jamais présentés auparavant. C’est pour cela que nous chroniquons rarement des extensions ou des variantes d’un même jeu. Mais un coup de cœur graphique nous fait revenir sur ce principe cette semaine. Partez avec nous au pays du soleil levant avec Twin It Japan.

Twin It Japan reprend exactement les mêmes principes que Twin It de base : retrouver des paires parmi plus d’une centaine de cartes. Sur chacune d’elles, au recto comme au verso, une illustration. La plupart sont présentes en deux exemplaires, certaines en trois.

Chaque joueur ou joueuse dispose d’un petit tas de cartes et, à son tour, retourne la première devant lui sur un espace libre. À tout moment, si on aperçoit une paire d’illustrations identiques, il faut poser plus rapidement que les autres ses mains sur les deux cartes. Si on y arrive, on remporte la prise. À la cinquième, c’est la victoire.

Toute l’astuce, comparé aux autres jeux de discrimination visuelle, vient du fait que toutes les cartes que l’on voit sur la table sont à prendre en compte. Non seulement celles retournées au centre de l’aire de jeu, mais également celles sur le dessus des tas des joueurs et joueuses, sans oublier celles déjà prises qu’on peut se faire voler (d’où la présence de certaines illustrations en triple). Et si deux joueurs tapent chacun sur une carte d’une paire ? On compte jusqu’à trois, et on les retourne en même temps, dévoilant alors peut-être de nouvelles paires…

À partir de ces règles de base du mode compétitif, le jeu propose trois autres variantes :

Le mode par équipe de deux, où chaque coéquipier doit poser une main sur une des cartes de la paire

Le mode coopératif, où tout le monde joue ensemble pour essayer de retrouver un maximum de paires en moins d’une minute

Le mode compétitif avancé, dans lequel il y a toujours cinq tas de cartes parmi lesquels on pioche, quel que soit le nombre de joueurs

Pourquoi jouer à Twin It Japan ?

Après la boîte de base et la version inspirée d’autres jeux de société, Twin It Japan est la troisième variante d’un même jeu… et on est toujours aussi fan. Soyons clairs, si vous possédez déjà une des deux autres, celle-ci ne vous apportera rien de particulier, si ce n’est de nouvelles illustrations.

Son principe rappelle celui de beaucoup d’autres jeux, Jungle Speed en tête. Mais, pour une raison assez difficile à expliquer, c’est sans doute notre jeu de réflexe basé sur la « discrimination visuelle mêlée de réflexes ». Malgré la rapidité avec laquelle il faut s’exécuter, il faut bien se concentrer, et le rester tout au long de la partie.

Mêler réflexes et concentration. Phases de calme (pendant que les joueurs retournent leurs cartes), puis d’excitation intense (quand une paire apparaît). Le tout sublimé par des illustrations minimalistes, dans la plus pure tradition japonaise, mais dont on reconnait sans peine l’inspiration. Voilà ce qui fait de Twin It Japan l’un des jeux d’ambiance préféré de notre ludothèque.

Un des jeux d’ambiance préféré de notre ludothèque

Notons pour finir que l’éditeur a publié un carnet d’inspirations dans lequel l’illustrateur présente les symboles et les références dont il s’est inspiré pour illustrer les cartes. Et pour le plaisir des yeux (et des oreilles !), nous ne saurions que trop vous conseiller la vidéo promotionnelle japonaise du jeu.

Twin It Japan est un jeu de Nathalie Saunier, Rémi Saunier et Thomas Vuarchex

est un jeu de Nathalie Saunier, Rémi Saunier et Thomas Vuarchex Illustré par Naïade

Édité par Cocktail Games

Pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans

Pour des parties d’environ 15 minutes

Au prix de 13,50 € chez Philibert

