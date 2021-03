IO Interactive a décidé de lancer un Free Starter Pack pour Hitman 3. Gratuit, il permet d'accéder au premier niveau puis à d'autres contenus plus tard. De quoi encourager l'achat par la suite.

Vous ne savez pas comment occuper votre week-end de Pâques ? IO Interactive a un plan à proposer. Dans un communiqué publié le 30 mars, le studio annonce le lancement d’un Free Starter Pack pour Hitman 3, l’un des meilleurs jeux de cette année 2021. Gratuit, il prend la forme d’une démo de luxe pour la simulation d’assassinat, avec un accès au tout premier niveau jusqu’au 5 avril.

Le Free Starter Pack d’Hitman 3 est donc un excellent moyen de découvrir le gameplay à la fois accessible et complexe de cette saga culte. Le premier niveau se déroule dans la plus haute tour du monde, située à Dubai, la Burj Khalifa. L’agent 47, visage des Hitman, doit y occire deux cibles. Cet aperçu d’Hitman 3 permet aussi d’explorer la ICA Facility et la mission Nightcall, introduite dans Hitman 2.

IO Interactive a trouvé un moyen intelligent d’attirer de nouveaux joueurs

Le Free Starter Pack est vu comme un point d’entrée dans Hitman 3, qui est une plateforme rassemblant tous les contenus lancés depuis le premier Hitman épisodique, sorti en 2016. IO Interactive promet d’ailleurs d’intégrer périodiquement, et pendant une durée limitée, d’autres missions ou défis.

« La sortie de Hitman 3 Free Starter Pack n’est qu’un début. Avec le temps, nous allons ajouter plus de contenus gratuits provenant du Monde de l’Assassinat, pendant une durée limitée. Que ce soit une mission entière ou des cibles temporaires, il y aura toujours des défis à relever », indique l’entreprise. Les joueurs ayant déjà acheté Hitman 3 pourront également en profiter.

À noter que les propriétaires de Hitman et Hitman 2 auront l’opportunité d’importer leur progression dans le Free Starter Pack, afin de retrouver les niveaux auxquels ils ont précédemment joués. De la même manière, tout ce qui sera débloqué dans le Free Starter Pack le sera aussi dans la version complète, en cas d’acquisition.

Disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Google Stadia et Nintendo Switch, Hitman 3 s’appuie sur un gameplay basé sur la créativité. Pour parvenir à ses fins, 47 dispose de plusieurs moyens. La prise en main peut autant plaire aux experts, qui désactiveront toutes les aides pour laisser libre court à leur imagination, qu’aux novices, qui pourront compter sur quelques astuces pour remplir les objectifs. Grâce à la maîtrise dont fait preuve IO Interactive, aussi bien dans l’architecture des niveaux que dans les possibilités offertes, Hitman 3 est une franche réussite.

