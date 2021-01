Hitman 3 est un jeu mélangeant action et infiltration qui peut paraître rebutant. Il existe néanmoins quelques astuces pour prendre vite ses marques et devenir un assassin d'élite.

Hitman 3, dernier volet d’une trilogie démarrée en 2016, sort le mercredi 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et Stadia. Il s’agit d’un jeu mélangeant action et infiltration, articulé autour d’un tueur à gages. Développé par IO Interactive, le titre fait la part belle à la créativité : l’idée n’est pas de tuer bêtement ses cibles avec une arme à feu, plutôt de faire preuve d’imagination.

En raison de son emphase sur l’infiltration, Hitman 3 peut devenir une expérience frustrante. Fort heureusement, IO Interactive a construit son jeu pour qu’il soit à la fois accessible et technique. Il existe par ailleurs quelques astuces à garder en tête pour se lancer dans l’aventure avec plus de sérénité. Avec ce guide, vous allez vite devenir un expert de l’assassinat, en adoptant les bons réflexes.

Explorez les décors

L’exploration est souvent récompensée dans les jeux vidéo. Dans Hitman 3, elle s’avère indispensable pour triompher. Les différents décors proposés par l’aventure recèlent de secrets, informations, raccourcis ou outils permettant d’atteindre plus facilement son but. Quand on arrive dans un nouvel environnement, il vaut mieux passer du temps à se balader pour découvrir les différentes zones — sûres ou risquées — qui le composent. Chaque destination dispose de plusieurs lieux à découvrir et il n’est pas rare d’y dénicher des moyens d’occire sa cible. Au passage, vous gagnerez un peu d’expérience grâce à l’exploration.

Faites les Intrigues

Les missions de Hitman 3 peuvent être rebutantes. Au début, vous êtes lâchés dans un décor que vous ne connaissiez pas avec une ou plusieurs cibles à abattre, sans aucun renseignement sur comment les atteindre. Fort heureusement, IO Interactive a pensé à intégrer des Intrigues, disponibles dans les deux premiers modes de difficulté (Recrue et Professionnel). Elles prennent la forme de quêtes optionnelles permettant d’obtenir un chemin tout tracé vers un objectif. L’idée n’est pas de tout faire à votre place, plutôt de fournir une assistance pour mieux comprendre les ficelles de la mission. C’est un vrai coup de pouce pour les novices et/ou les plus impatients.

Sauvegardez souvent

Il fut un temps où les jeux vidéo ne sauvegardaient pas à votre place. Il fallait alors enregistrer ses parties manuellement, avec le risque de regretter certains oublis. Hitman 3 intègre des sauvegardes automatiques, mais pas forcément à des moments où on le souhaite. Il est donc vivement recommandé de faire régulièrement des allers-retours dans les menus pour immortaliser certains passages. Vous hésitez à prendre une décision aux conséquences inconnues ? Sauvegardez, expérimentez et voyez. En cas d’échec, vous n’aurez plus qu’à revenir en arrière. Notez que le mode de difficulté Maître n’autorise qu’une seule sauvegarde par mission.

Lancez des pièces

Hitman 3 est un jeu d’infiltration qui consiste à se faufiler de manière la plus discrète possible. Bien évidemment, plusieurs gardes sont postés à des points clés pour empêcher 47 de mener à bien sa mission. La possibilité de se déguiser est un excellent moyen de se jouer de leur attention. Mais elle ne suffit pas toujours. Par chance, le héros ne part jamais sans quelques pièces dans sa poche. Elles peuvent servir à attirer un adversaire dans un coin pour s’en débarrasser ou franchir une étape.

Cachez les corps

Cela peut paraître évident, mais il ne faut surtout pas laisser un corps à portée de vue dans Hitman 3, que l’ennemi soit mort ou simplement assommé. Les environnements du jeu disposent de nombreux moyens de couvrir nos traces (placards, coffres…). Petite mise en garde : ces moyens de dissimuler des corps ne pourront pas accueillir toutes vos victimes. Bref, vous ne pourrez pas mettre tous vos œufs dans le même panier.

Prenez votre temps

Rien ne sert de courir dans Hitman 3. Il est préférable de passer du temps à observer les alentours pour s’assurer que tout est bon avant de déclencher une action. Par exemple, avant de maîtriser un ennemi, vérifiez qu’aucun autre personnage n’est susceptible de vous prendre la main dans le sac. Il faut rappeler que 47 dispose d’un instinct de tueur pour mieux analyser son environnement. N’hésitez pas à abuser de cette compétence, qui ne sert pas qu’à repérer les cibles.

