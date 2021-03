Future love interest d'Alex dans Life is Strange True Colors (selon vos choix dans le jeu), Steph sera un personnage important de ce nouvel opus. Un chapitre bonus lui sera entièrement consacré. Steph est déjà apparue dans Before the Storm, et elle est très appréciée des fans.

Dans le trailer de Life is Strange True Colors, nouvel opus de la franchise à paraitre en septembre 2021, un visage vous est peut-être familier. Parmi les love interests d’Alex, l’héroïne du jeu, on trouve une jeune femme prénommée Steph Gingrich. Si vous avez joué à Before The Storm, le prequel de Life is Strange dédié à Chloe et Rachel lorsqu’elles étaient ados, alors vous connaissez déjà ce personnage. Ce prequel était d’ailleurs produit par Deck Nine, également derrière True Colors.

En plus de faire partie du jeu principal, Steph pourra être incarnée dans un DLC intitulé Wavelenghts. Voici tout ce que vous devez savoir — ou vous remémorer — sur ce personnage déjà très apprécié des joueuses et des joueurs dans Before the Storm.

Steph, personnage attachant de Before the Storm

Dans Before The Storm, nous faisions la rencontre de Steph devant le lycée de Blackwell. Elle est alors en train de jouer à un jeu de plateau (plus précisément, un jeu de rôle) avec un certain Mickey, et elle vous convie à la partie. C’est l’occasion de découvrir un personnage particulièrement attachant, aussi forte que bienveillante. Elle offre à Chloe le DVD de Blade Runner : Director’s Cut, par générosité, plutôt que de lui vendre comme elle le fait habituellement. On sait également que Rachel lui plait, mais elle prend soin d’en parler à Chloe afin de ne pas interférer dans leur relation — lors d’un dialogue de l’épisode 2, Steph affirme qu’elle ne fera rien en direction de Rachel si Chloe est contre.

Si vous prenez le temps d’explorer le journal intime de Chloe, vous en apprendrez davantage sur la personnalité et sur la vie de Steph, notamment qu’elle est clairement geek, fan de SF et une technicienne hors pair dans le domaine sonore. Même si c’était déjà limpide dans les interactions, Chloe écrit que Steph est lesbienne. Tous ces éléments réunis seront importants pour True Colors et le DLC.

L’extrait du journal : « Je ne peux jamais me décider si Steph est la personne la plus cool ou la plus nerdy de Blackwell. Elle est clairement la reine des gamins qui restent cloitrés chez eux avec leurs jeux de rôle et leur SF. Je crois que son père est monteur vidéo. Elle se fait du fric en vendant des DVD pirates. Et il me semble que Steph s’occupe de la technique, en coulisses, pour les représentations théâtrales et concerts du lycée. Une dernière chose sur Steph : elle aime les filles, et elle s’en fout de ce que les gens peuvent bien en penser. »

Ce qu’on sait du DLC Wavelenght

Les éditions Deluxe et Definitive de Life is Strange True Colors comporteront un DLC, sous forme de chapitre bonus, intitulé Wavelenghts (longueurs d’onde). Cet épisode nous permettra d’incarner Steph, un an avant les événements de True Colors.

Le scénario nous glisse dans la peau de Steph « en tant que nouvelle animatrice de l’émission de radio KRCT : la meilleure — et la seule — station de radio de Haven. Au cours des quatre saisons, découvrez le passé de Steph et ses relations, alors qu’elle laisse sa marque sur le magasin de disques et en découvre les secrets — et qu’elle décide de son avenir. » Parmi les caractéristiques de l’épisode, vous pourrez vous transformer en DJ (« choisissez les disques pour la playlist, passez les publicités locales et aidez Steph à composer une chanson originale »). Dans la continuité de la patte plein d’empathie de ce nouvel opus, lorsque vous mènerez l’émission de radio, vous devrez répondre aux personnes qui appellent « et qui ont des problèmes graves ou banals », pour les aider.

L’épisode semble donc bien reposer entièrement sur tous les traits de personnalité de Steph entraperçus dans Before the Storm, de sa bienveillance à ses compétences techniques. Vous pourrez également jouer avec elle à un jeu de rôle sur table et « essayer de renouer avec un vieil ami » — très probablement Mickey. Le DLC sera aussi pourvu d’une app de dating pour aider Steph à faire des rencontres, ce qui déclenchera apparemment des souvenirs de son passé. Et si des flashbacks incluaient Chloe ou Rachel ?

Crédit photo de la une : Square Enix Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo