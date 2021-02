Justice League, réponse ratée de Warner Bros. aux films Avengers, va avoir droit à une nouvelle chance grâce à la fameuse Snyder Cut. On fait le point sur ce projet qui cherche à réaffirmer l'univers cinématographique de DC Comics.

Contrairement au Marvel Cinematic Universe, les films DC Comics produits sous le pavillon Warner Bros. n’ont pas su créer un univers cohérent et réussi. C’était pourtant l’idée amorcée par Zack Snyder avec Man of Steel en 2013. Il y a ensuite eu le médiocre Batman v Superman : L’Aube de la justice (2016) et, surtout, le raté Justice League (2017), réunion de superhéros qui a achevé les ambitions de Warner Bros.. À la décharge de Justice League, le blockbuster a connu un changement de réalisateur en cours de route, Zack Snyder ayant cédé sa place à Joss Whedon après une tragédie familiale.

Assassiné par la presse (45/100 sur Metacritic), Justice League a rapporté plus de deux fois moins d’argent que le tout premier Avengers sorti en 2012 : 658 millions de dollars, contre 1,5 milliard de dollars selon les chiffres fournis par Box Office Mojo. Aujourd’hui, cet échec, tant critique que commercial, permet à Zack Snyder de proposer, enfin, le Justice League dont il rêvait initialement. Il sera proposé en SVOD sur HBO Max le 18 mars prochain. En attendant, on fait le point sur ce projet un peu mégalo.

Qu’est-ce que la Snyder Cut de Justice League ?

À l’origine de la Snyder Cut, on retrouve une campagne de lobbying orchestrée par des fans, et soutenue par les acteurs de Justice League pour obtenir réparation après la sortie en salle du film. En l’occurence : le Justice League tel que l’avait imaginé Zack Snyder, et pas celui rafistolé par Joss Whedon à la demande de Warner Bros.. Mieux, le réalisateur a obtenu une enveloppe de quelques millions de dollars pour tourner de nouvelles scènes et affirmer un peu plus sa vision (plus de 70 millions de dollars selon Screen Rant, soit un budget énorme pour une version Director’s Cut).

À l’origine, Zack Snyder’s Justice League devait être découpé en quatre portions d’une heure. Ce format a finalement été abandonné et c’est bien un (très) long métrage de quatre heures qui sera proposé aux spectateurs. Un record pour un film de superhéros.

Quels sont les principaux changements intégrés par la Snyder Cut de Justice League ?

Les quelques images de Zack Snyder’s Justice League confirment qu’il n’aura rien à voir avec le Justice League original, hormis peut-être sur les bases de l’intrigue. La version de Joss Whedon aborde les enjeux avec un ton plus léger, là où Zack Snyder entend offrir un souffle divin, quasi mythologique, à l’alliance entre Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman. Le blockbuster sera plus sombre et plus violent, avec des affrontements qui devraient gagner en fureur et en intensité.

Autre changement de taille, Zack Snyder’s Justice League va intégrer l’antagoniste Darkseid à l’équation. Dans le Justice League de Joss Whedon, il est à peine mentionné et les superhéros doivent combattre Steppenwolf, un lieutenant d’Apokolips qui sera dans la version de Snyder aux côtés de DeSaad. Dans l’univers DC Comics, il n’est pas interdit de penser que Darkseid est l’équivalent de Thanos chez Marvel — c’est dire la tâche qui attend les justiciers.

Par ailleurs, l’intrigue devrait se recentrer sur certains personnages très mal mis en avant. Par exemple, Cyborg sera beaucoup plus important dans l’histoire.

Quel est le casting de la Snyder Cut de Justice League ?

Le casting sera identique. On retrouve donc Ben Affleck en Batman, Gal Gadot en Wonder Woman, Jason Momoa en Aquaman, Henry Cavill en Superman, Ray Fisher en Cyborg, Ezra Miller en Flash, Jesse Eisenberg en Lex Luthor ou encore Amy Adams en Lois Lane.

On notera l’apparition de Jared Leto, qui reprendra son costume du Joker pour quelques scènes. Néanmoins, l’acteur a changé de look par rapport à celui qu’il arbore dans le film Suicide Squad (adieu les tatouages et les cheveux courts). Même son de cloche pour Joe Manganiello, qui retrouve le rôle de Deathstroke (il n’apparaît que dans la scène post-générique dans le Justice League de 2017).

Les bandes-annonce de la Snyder Cut de Justice League

Teaser :

Première bande-annonce :

Deuxième bande-annonce :

Quand sort la Snyder Cut de Justice League ?

Zack Snyder’s Justice League sera diffusé à partir du 18 mars aux États-Unis. En France, il faudra patienter jusqu’au 22 avril, a annoncé DC Comics France dans un tweet publié le 12 février.

Vous êtes très nombreux à nous demander si la Snyder Cut's Justice League sortira en France. Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI. Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021. Rendez-vous dimanche pour le nouveau trailer ! — DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021

Où sera diffusée la Snyder Cut de Justice League ?

Aux États-Unis, Zack Snyder’s Justice League sera proposé sur HBO Max. En France, rien n’a été communiqué sur les modalités de diffusion : cinéma ou plateforme de SVOD ? En tout cas, HBO est traditionnellement diffusé par OCS.

Signaler une erreur dans le texte

