[Le Deal du Jour] Le 23 février prochain, Disney+ va augmenter le coût de son abonnement de 2 euros par mois, soit 8,99 euros mensuels. Cela dit, il est encore possible de profiter de l’ancien prix, jusqu’en 2022 grâce à l’abonnement annuel.

On le sait depuis le mois de décembre : le coût d’un abonnement à Disney+ va augmenter, et ainsi passer à 8,99 euros au lieu de 6,99 euros par mois. Une augmentation due à l’arrivée de Star, la section dédiée au contenu plus adulte. Il est pourtant possible de repousser l’échéance et de profiter de 20 euros de réduction jusqu’à l’année prochaine grâce à l’abonnement annuel.

Ainsi, toute nouvelle souscription à Disney+ avant le 23 février est facturée à 69,99€ pendant 1 an, contre 89,99 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Que faut-il savoir sur l’abonnement Disney+ ?

Contrairement à Netflix ou Amazon Prime, Disney+ propose un catalogue principalement dédié à ses productions maison, ainsi qu’à celles de ses filiales. Il est ainsi possible d’accéder à des créations récentes (Soul, Mulan, etc.) et plus anciennes (La Belle et la Bête, Cendrillon, les Aristochats…).

Disney détenant la Fox, Marvel, Pixar, ou encore Star Wars, vous pourrez également voir des séries comme The Mandalorian ou Les Simpson, ainsi que des blockbusters comme la saga The Avengers (sans les deux derniers, sortis il y a moins de 3 ans en salles).

Si le contenu très familial de Disney+ ravira les plus jeunes, les adultes ne sont pas en reste, notamment avec tous les épisodes de Star Wars ou l’arrivée prochaine de Star.

Pourquoi favoriser l’abonnement annuel ?

L’abonnement annuel à Disney+ permet d’économiser deux mois de souscription par rapport à un abonnement mensuel. En effet, jusqu’au 23 février prochain, souscrire à Disney+ est facturé 69,99 euros (contre 83,88 euros si vous prenez un abonnement chaque mois).

Pourquoi le 23 février ? Il s’agit tout simplement de la date à laquelle la souscription à Disney+ va augmenter à 8,99 euros mensuels et de 89,99 euros en annuel.

Si vous prenez aujourd’hui, 1er février 2021, un abonnement 69,99 euros, il vous durera jusqu’en février 2022. À ce moment là, si vous voulez le renouveler, il coûtera 89,99 euros.

En revanche, celles et ceux qui sont déjà abonnés annuellement pourront le renouveler à 69,99 euros jusqu’en août 2021. Par exemple, si vous avez pris un abonnement annuel en juillet 2020, vous pourrez renouveler à 69,99 euros en juillet 2021, pour une année supplémentaire.

