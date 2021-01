Un designer canadien propose des patrons pour recréer chez soi des maquettes d'ordinateurs célèbres, comme l'Amiga 500 ou l'Apple II.

Vous vous tournez les pouces en ces temps de couvre-feu et de confinement ? Vous allez pouvoir les tourner d’une façon un peu plus créative grâce au designer canadien Rocky Bergen. Depuis bientôt un an, l’intéressé propose sur son site web des patrons à imprimer représentant des ordinateurs qui ont marqué l’histoire de l’informatique. Le but ? Que vous puissiez avoir vos propres maquettes en carton.

Le projet est né au printemps dernier, quand la première vague épidémique de covid-19 a obligé de nombreux États à mettre en place un isolement général des populations. « Coincé à la maison ? Jetez un œil sur ce projet de modélisme informatique rétro et gratuit », écrivait Rocky Bergen sur Twitter le 19 avril 2020. Déjà à l’époque, son site listait plusieurs patrons de modèles de PC réputés.

Imprimez, découpez, pliez, collez et exposez

Aujourd’hui, le site référence une petite vingtaine de maquettes dont les patrons peuvent être librement utilisés et imprimés — les plans sont à retrouver dans chaque page dédiée. Des noms iconiques comme l’Amiga 500, l’Amstrad CPC 464 et l’Apple II côtoient des références plus obscures, en tout cas pour les non initiés, comme le BBC Microcomputer, l’IMSAI 8080 ou encore le Sinclair ZX Spectrum.

Il est à noter que Rocky Bergen n’a pas seulement ciblé les ordinateurs d’autant. On trouve aussi d’autres appareils, comme des consoles de jeux vidéo (Sega Master System ou bien un prototype de Nintendo) et un radiocassette au look très ghetto-blaster, le Conion C-100F. On trouve même un modèle pour la GameCube, qui est sans doute le produit le plus récent de toute la liste.

Une fois que vous avez imprimé le patron qui vous intéresse, il vous faudra exécuter les pliures, collages, découpes et manipulations nécessaires. Si vous avez un peu de mal, il faut savoir que pour certains modèles, une vidéo d’accompagnement est disponible. Certains modèles ont par ailleurs évolué dans le temps. Rocky Bergen donne accès à toutes les versions des patrons, y compris celles relativement obsolètes.

Un exemple, ci-dessous :

La suite en vidéo