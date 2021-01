Vous en avez marre de perdre des heures à chercher quel film ou série regarder sur Netflix ? La plateforme va généraliser l'utilisation d'un bouton pour laisser la plateforme choisir à votre place, jusqu'ici en test dans quelques régions du monde.

La scène vous semblera probablement familière. Vous ouvrez Netflix sans savoir précisément ce que vous avez envie de regarder ce soir. Vous passez en revue quelques dizaines de titres, puis d’autres, puis revenez aux premiers, puis continuez à scroller, quand soudain, vous réalisez que 30 minutes se sont écoulées et que vous n’avez toujours rien choisi. Votre pizza est froide. Et vous finissez par re-regarder Friends.

Netflix le sait : sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) regorge tellement de films, séries et documentaires que certains de ses utilisateurs et utilisatrices ne savent plus où donner de la tête. La firme développe donc des solutions.

La dernière en date sera un bouton qui vous permettra de laisser Netflix choisir ce que vous allez regarder. C’est ce que le CEO de l’entreprise a annoncé dans ses résultats trimestriels publiés le 18 janvier 2021. On peut y lire : « Nous avons testé une fonctionnalité qui donne la possibilité aux abonnés de choisir de regarder instantanément un titre qui a été choisi pour eux, au lieu d’explorer [le catalogue]. Les retours ont été positifs et nous prévoyons de déployer cette fonction dans le monde entier au cours de la première moitié 2021. »

La plateforme fait très régulièrement des essais pour améliorer l’expérience utilisateur de ses abonnés. En août dernier, TechCrunch avait remarqué qu’un bouton avait été ajouté sur certaines interfaces : il s’agissait d’un bouton « shuffle », comme sur une plateforme de streaming musical, qui correspond à une lecture aléatoire de titres. Lorsqu’on clique dessus, Netflix lance automatiquement un contenu qu’il pense que l’utilisateur appréciera.

L’idée est claire : lutter contre la surabondance d’offre qui peut être contreproductive. L’objectif idéal de Netflix serait qu’une utilisatrice ou un utilisateur ouvre sa plateforme et clique sur le premier contenu qu’on lui proposer à la Une, sans perdre de temps. Cependant dans les faits, bien que son algorithme de recommandation soit puissant, il n’est pas forcément toujours pertinent pour tout le monde.

« Nous sommes constamment à l’écoute, et nous travaillons sur des manières de simplifier votre recherche de films et séries à regarder », écrit d’ailleurs la plateforme. C’est pour cette raison qu’en quelques mois, de nombreuses nouvelles catégories ont été ajoutées à la page d’accueil de l’interface de la plateforme : un Top 10 des contenus les plus regardés en ce moment dans votre pays, un Top 10 des contenus les plus regardés dans le monde, mais aussi une section qui détaille les contenus à venir sur la plateforme, pour que vous puissiez les mettre dans votre liste et ne pas louper leur sortie.

« Vous laisser surprendre par la diversité du catalogue Netflix »

Le service de SVOD a même testé exclusivement en fin d’année en France une sorte de « chaîne de télévision », accessible par un bouton DIRECT calé en haut à droite de l’interface. Lorsque l’on clique dessus, on accède à une diffusion linéaire de contenus, que l’on prend au vol comme on allumerait la télévision et tomberait sur un programme en cours.

« En France, la consommation de TV traditionnelle est très populaire. Les spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu’ils vont regarder », avait alors justifié Netflix. « Que vous soyez en panne d’inspiration, ou que vous découvriez Netflix pour la première fois, vous pourrez vous laisser porter sans avoir à choisir un titre en particulier et vous laisser surprendre par la diversité du catalogue Netflix. »

Contrairement à cette option Direct, le bouton Shuffle incorporerait une dose de recommandation algorithmique en plus : Netflix vous montrera des films et séries qu’il pense que vous apprécierez. Certains utilisateurs ont observé sur leur télévision que cette fonction pourrait s’appeler « play something » (« lance quelque chose au hasard »). Ça a le mérite d’être clair.

