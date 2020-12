Netflix France met régulièrement à jour son catalogue de films, séries et documentaires. Alors que l'année 2020 n'est pas encore terminée, on connaît déjà le programme pour janvier 2021 (s'il y aune année 2021 ?) (on rigole) (mais imagine).

En janvier, il ne se passe souvient rien. Il faut quelques jours pour se remettre des fêtes de fin d’année et on s’empiffre de galettes des rois. Heureusement que Netflix est là pour nous pousser à ne rien faire devant le canapé, accompagnant notre paresse avec des films, séries et documentaires à consommer les yeux fermés.

Chaque mois, Netflix met à jour son catalogue avec des contenus inédits, qu’ils soient nouveaux ou anciens. Pour vous aider à mieux choisir, Numerama vous propose une sélection large, mais éditorialisée de ce qui arrive ces prochaines semaines sur la plateforme de SVOD.

Les contenus sont classés par catégories, puis par date de sortie au fil du mois. Vous pouvez retrouver toutes nos sélections mensuelles ici.

Et si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Voici les nouveaux films et séries à suivre sur Netflix France en janvier 2021.

Les séries sur Netflix France en janvier 2021

24h Chrono, l’intégrale — 1er janvier

Série d’espionnage culte centrée sur Jack Bauer, l’homme qui n’a pas le temps et ne vit vraiment pas les mêmes journées que toi.

https://www.youtube.com/watch?v=7lxDREJ4vTo

Lupin partie 1, Dans l’ombre d’Arsène — 8 janvier

Omar Sy s’inspire de son héros Arsène Lupin et compte devenir un Gentleman Cambrioleur pour venger son père, décédé et accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis.

Inside the World’s Toughest Prison, saison 5 — 8 janvier

Paul Connolly n’hésite pas à visiter les pires prisons du monde pour mettre en avant certaines conditions déplorables.

Désenchanté, partie 3 — 15 janvier

Nouvelles aventures pour la princesse alcoolique imaginée par Matt Groening, le père des Simpson. Spoiler : on avait trouvé ça vraiment bof.

Dawson, l’intégrale — 15 janvier

Série de chevet de beaucoup trop de gens sur cette terre. On ne jugera pas.

Dix pour cent, saison 4 — 21 janvier

D’abord diffusée sur France 2, la série Dix pour cent a su captiver le public français grâce à son autodérision et ses invités prestigieux. Elle s’articule autour d’une agence de comédiens chargée de trouver les meilleurs rôles pour leurs clients. Dans la saison 4, on peut noter l’apparition de Sigourney Weaver.

Riverdale, saison 5 — 21 janvier

Mais que se passe-t-il, encore, à Riverdale, petite ville aux airs un peu trop tranquilles ?

Snowpiercer, saison 2 — 26 janvier

Les premiers épisodes ne nous ont pas convaincus. Mais on laissera quand même une chance à la saison 2, au cas où.

Les films sur Netflix France en janvier 2021

Collections Claude Sautet — 1er janvier

Les choses de la vie

César et Rosalie

Nelly et monsieur Arnaud

Vincent, François, Paul et les autres

Max et les Ferrailleurs

Mulholland Drive — 1er janvier

L’un des meilleurs films du monde mais aussi l’un des plus incompréhensibles.

Delicatessen — 1er janvier

Jean-Pierre Jeunet imagine un univers bizarroïde, centré sur les habitants d’un immeuble de banlieue qui vouent une fascination pour le boucher-charcutier du coin.

La cité de la peur — 1er janvier

Vous ne voulez pas un whisky d’abord ?

Spider-Man : Homecoming — 8 janvier

Spoiler : il n’est pas sur Disney+.

Pieces of a Woman — 8 janvier

Un accouchement à domicile dévastateur plonge une femme dans un profond désarroi émotionnel, créant un abîme de chagrin entre elle, son compagnon et sa famille. Avec Vanessa Kirby et Shia LaBeouf.

Le tigre blanc — 22 janvier

Penguin Bloom — 27 janvier

L’histoire vraie de Sam Bloom, une jeune mère bouleversée par un accident qui l’empêche désormais de marcher. Casting prestigieux, avec Naomi Watts et Andrew Lincoln (The Walking Dead).

The Dig — 29 janvier

Quand une veuve fortunée engage un archéologue amateur pour fouiller les tertres funéraires de sa propriété, ils découvrent un trésor qui change le cours de l’histoire.

Les documentaires sur Netflix France en janvier 2021

The Minimalists : Less is Now — 1er janvier

Ces personnes veulent vous prouver qu’on n’a pas besoin des AirPods Max pour être heureux.

Tony Parker : The Final Shot — 6 janvier

Après le documentaire The Last Dance centré sur Michael Jordan, place à The Final Shot, qui s’intéresse au plus grand basketteur français de l’histoire.

Fran Lebowitz : Si c’était une ville — 8 janvier

L’auteure Fran Lebowitz partage ses observations sur l’évolution de New York.

Crack : cocaïne, corruption et conspiration — 11 janvier

Il paraît que le crack, l’une des pires drogues du monde, a une histoire complexe.

