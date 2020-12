C’est au tour de Micromania de lancer ses promotions automnales avec une série de réductions sur de nombreux jeux et consoles. C’est notamment le cas de la Switch Lite en pack avec Animal Crossing : New Horizon qui, proposée à 249 euros, profite d’une promotion de 29 euros lors du paiement en plusieurs fois.

Bien qu’elle souffle sa première bougie, la Switch Lite reste une excellente console portable, très facile à prendre en main, et surtout plus résistante que la Switch classique. C’est d’ailleurs la console portable tout-terrain idéale pour les plus jeunes ainsi que les joueurs occasionnels (un point constaté lors de notre test).

Et surtout, son prix de 199 euros la rend plus abordable que sa grande sœur. Mais Micromania va plus loin puisqu’il propose la Switch Lite en pack avec Animal Crossing : New Horizon pour 249 euros. Et en plus une promotion de 29 euros s’applique si vous décidez de payer en 5, 10 ou 20 fois.

Dans le cadre de ses “Deals” d’automne, Micromania vend la Switch Lite dans un pack avec Animal Crossing : New Horizon et 3 mois d’abonnement au Nintendo Online Service pour 249 euros. Cependant, il est possible de profiter d’une remise de 29 euros grâce au code promo NOEL40, mis en place par Cofidis Pay en cas de paiement en 5, 10 ou 20 fois. Ainsi, en choisissant le paiement en 5 fois par exemple, le prix du pack est de 260 euros (prix + prêt) avant de baisser à 220 euros grâce à la réduction de Cofidis.

La console parfaite pour jouer n’importe où

Deux différences sautent aux yeux lorsque l’on compare la Switch Lite à la Switch classique. La première est qu’elle se dédie entièrement au mode portable, abandonnant la dimension hybride qui a fait les heures de gloire de la console de Nintendo. Deuxièmement, la Switch Lite est plus compacte et plus légère que son aînée, tout en étant plus solide. Elle se glisse donc plus facilement dans un sac sans avoir à craindre le moindre choc.

Pour le reste, la Switch Lite reprend la plupart des améliorations de la Switch de 2019, elle-même version évoluée de la première Switch. On retrouve donc une autonomie oscillant entre 4,5 et 9 heures selon l’usage (à titre d’exemple, la console peut encaisser 5,5 heures de jeu consécutives sur Breath of the Wild), ainsi qu’une définition d’écran similaire, malgré une dalle plus petite que sa grande sœur, de 5,5 pouces.

Si les Joy-Cons sont inamovibles, la Switch Lite n’en reste pas moins facile à prendre en main et conviendra parfaitement aux jeunes pousses. Cela dit, les vibrations ne sont plus de la partie, tout comme la détection de mouvement. Une absence handicapante pour les jeux dont le gameplay repose uniquement sur ces deux mécaniques. Mais la principale force de la Switch Lite reste sa ludothèque aussi fournie que celle de sa grande sœur… puisqu’il s’agit de la même. La Switch Lite permet ainsi de profiter de plus de 3 000 jeux différents avec une expérience similaire, tout en dépensant moins.

Animal Crossing : New Horizon, le doudou de 2020

Si le nombre impressionnant de jeux disponibles sur Switch a de quoi faire tourner la tête, il existe heureusement des packs comprenant la Nintendo Switch Lite avec les jeux les plus populaires du moment. Et notamment Animal Crossing : New Horizon, l’un des best-sellers de la console. D’autant plus dans le contexte actuel qui impose de rester chez soi.

Car Animal Crossing : New Horizon, c’est cette promesse d’évasion et de détente à portée de main. Le joueur est envoyé sur une île déserte sur laquelle il doit réaliser plusieurs petites tâches dans le but de construire une maison et à terme un village. Les fans de la licence retrouvent toutes les mécaniques (personnalisation, aménagement d’intérieur, etc.) qui ont su les séduire au fil des épisodes, avec suffisamment de nouveautés (terraformation) pour offrir une expérience de jeu plus fraîche. Jeu Nintendo oblige, les nouveaux venus ne sont pas non plus abandonnés tant le gameplay est facile à prendre en main et l’aventure est à mille lieues d’une prise de tête.

Bien entendu, il ne s’agit pas du seul jeu Switch qui bénéficie des réductions de Micromania. On trouve ainsi pêle-mêle :

Just Dance 2021 (Switch standard) à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros ;

NBA 2K21 (PS4) à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros ;

Fifa 21 (PS4) à 34,99 euros au lieu de 49,99 euros ;

Red Dead Redemption 2 (PS4) à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

