Microsoft a levé le voile sur les applications de streaming dont pourront profiter les futurs propriétaires de Xbox Series S et/ou Xbox Series X, dès le 10 novembre 2020.

La sortie de la Xbox Series S et de la Xbox Series X approche, mais il reste encore quelques détails à peaufiner du côté de Microsoft. Par exemple, on ne connaissait pas la liste des applications de streaming qui seront disponibles dès le 10 novembre depuis le marché Xbox. Dans un article publié sur son portail Wire le 2 novembre, la firme de Redmond a mis fin au suspense. Comme attendu, les futurs propriétaires ne manqueront pas de moyens d’accéder à des films et des séries.

Microsoft met une fois encore en avant la continuité qu’il y aura entre la Xbox One et la Xbox Series X/S. Ainsi, les utilisateurs actuels pourront (re)télécharger toutes les applications disponibles aujourd’hui sur la génération actuelle. Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch, YouTube, YouTube TV, MyCanal, OCS ou encore RMC Sport seront au programme. Comme sur la PS5, on pourra aussi retrouver l’application Apple TV, inédite sur les consoles.

Du Dolby Atmos et du Dolby Vision pour en prendre plein la vue et les oreilles

Toutes les applications de SVOD seront dans l’onglet ‘Mes jeux & applications’ de l’interface, qui intègre aussi un nouveau bloc ‘Divertissement’ (mise en avant de certains contenus). Bien évidemment, il faudra être titulaire d’un abonnement pour profiter des contenus de chacune d’entre elles — comme c’est le cas pour un autre appareil. L’idée derrière l’écosystème Xbox est de pouvoir tout centraliser avec une console capable d’offrir du gaming et du divertissement. On rappelle aussi que la Xbox Series X peut lire des films et séries au format Blu-ray UHD — une fonctionnalité absente de la Xbox Series S (modèle dépourvu d’un lecteur de disque).

À noter que la Xbox Series X et la Xbox Series S offriront un affichage HDR Dolby Vision et un rendu sonore en Dolby Atmos (effets 3D) sur les applications compatibles (exemples : Netflix et Disney+) — contrairement à la PS5. Ces deux technologies permettent d’obtenir la meilleure image et le meilleur son à partir du moment où on est équipé en conséquence (télévision et home cinéma/barre de son). Aujourd’hui, ces formats tendent à se démocratiser.

Pour mieux naviguer dans les menus, il ne faudra pas hésiter à acquérir une télécommande, à l’image de celle conçue par Talon PDP.

Comparaisons des applications de streaming disponibles sur Xbox Series X/S et PS5 :

Xbox Series X/S PS5 Apple TV+ ✅ ✅ Netflix ✅* ✅ Amazon Prime Video ✅ ✅ Disney+ ✅* ✅ YouTube ✅ ✅ Twitch ✅ ✅ MyCanal ✅ ✅ RMC Sport

✅ NC Spotify

✅ ✅ OCS

✅ ✅

*avec Dolby Vision et Dolby Atmos

