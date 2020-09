Le Xbox Game Pass est désormais disponible sur les smartphones et tablettes Android, grâce à la technologie xCloud. Au lancement, les abonnés à la formule Ultimate peuvent profiter de plus de 150 jeux. On en a retenu cinq.

Après plusieurs mois de bêta, la technologie Project xCloud est enfin intégrée au Xbox Game Pass. Derrière cette fusion se cache une opportunité inouïe : accéder à une centaine de jeux vidéo Xbox en streaming sur son terminal mobile Android (smartphone ou tablette). Pour Microsoft, c’est une vraie force, qui lui permet de jouer sur deux leviers : offrir une nouvelle manière de jouer à sa communauté et toucher d’autres personnes.

Pour jouer en streaming au Xbox Game Pass, il faut respecter plusieurs conditions : être abonné à la formule Ultimate (la plus chère, facturée 12,99 euros par mois), disposer d’un smartphone ou d’une tablette Android et bénéficier d’une bonne connexion (10 Mbps, en Wi-Fi ou en LTE). Il faut aussi veiller à connecter une manette en Bluetooth.

Vous remplissez tous ces critères ? Vous allez donc pouvoir profiter des 172 jeux disponibles dans le Xbox Game Pass pour Android. Vu qu’il y a du choix, voici quelques recommandations adaptées à un usage mobile pour mieux vous y retrouver.

Ori and the Blind Forest

Développé par Moon Studios, Ori and the Blind Forest est une véritable pépite. Il nous met dans la peau d’une petite créature toute mignonne, chargée de sauver une forêt en péril. Derrière sa direction artistique magnifique, portée par une bande-son délicate, cette expérience est plus difficile qu’on ne pourrait le croire. Les premiers pas sont presque reposants mais il va falloir s’accrocher pour voir le bout d’Ori and the Blind Forest, qui fourmille d’idées et repose sur une architecture des niveaux bien pensée. Si jamais vous en voyez la fin, la suite, baptisée Ori and the Will of the Wisps, est déjà disponible.

Battletoads

En 1991 naissait Battletoads. Près de 30 ans plus tard, la saga fait son grand retour sous pavillon Xbox Game Studios. Moins dur qu’à l’époque, ce nouvel opus mélange un peu tout : de l’action, des combats, des parcours d’obstacles, des mini-jeux un peu fous (y compris une relecture du pierre-feuille-ciseaux)… C’est coloré et drôle grâce à l’autodérision, et il y a du challenge à en revendre. Battletoads offre la possibilité d’incarner l’un des trois héros batraciens, disposant chacun de leur propre style (vitesse, puissance…).

Gears 5

Pour un usage mobile à l’extérieur, il n’y a sans doute rien de mieux qu’un bon défouloir. Gears 5 entre dans cette catégorie de jeux où le divertissement prime sur tout le reste. Beau à en tomber à la renverse et articulé autour d’une prise en main d’une efficacité redoutable, le jeu de tir de The Coalition pose les bases d’un renouveau de la saga très appréciée des joueurs Xbox. On a choisi le cinquième pour cette raison, mais Gears of War : Ultimate Edition et Gears of War 4 sont également disponibles dans le catalogue Xbox Game Pass pour Android.

Tell Me Why

Tell Me Why n’est autre que la nouvelle production narrative développée par Dontnod, à qui on doit le très apprécié Life is Strange. Il nous emmène en Alaska, où des jumeaux, qui se retrouvent après plusieurs années, doivent se confronter à leur passé en se remémorant des souvenirs parfois douloureux. Tell Me Why se distingue par la mise en avant d’un héros trans. Bien évidemment, on retrouve l’écriture fine et toute en nuance de Dontnod, et ces choix personnels à même de façonner l’aventure.

Carrion

Dans Carrion, on incarne le méchant. Cette phrase dit tout sur l’originalité du jeu qui demande de s’échapper d’un laboratoire dans la peau d’une créature dotée de pouvoirs très puissants. Entre l’ambiance flippante (les cris d’effroi de nos victimes) et le gameplay qui évolue assez régulièrement, Carrion s’avère très surprenant et convaincant. ll faut simplement avoir envie de mettre son auréole de côté pendant quelques heures.

