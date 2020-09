La Xbox Series S et la Xbox Series X, prochaines consoles de Microsoft, seront disponibles le 10 novembre en France. Avec quels jeux nouvelle génération ? On fait le point.

Microsoft a officialisé la date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, qui coûteront respectivement 499,99 et 299,99 euros. Les deux consoles, taillées pour concurrencer la PlayStation 5 de Sony, seront disponibles le 10 novembre en France, et pourront être précommandées à partir du 22 septembre. Dans le sillage de cette annonce très attendue, plusieurs éditeurs ont communiqué sur des jeux qui seront commercialisés le même jour.

Une console est d’abord jugée sur son line-up de lancement, sachant que la Xbox Series X et la Xbox Series S ne pourront pas compter sur Halo Infinite — grosse exclusivité. Alors qu’il devait accompagner les deux consoles, le jeu de tir a été repoussé par Microsoft en raison de retours très négatifs essuyées après la dernière présentation. Pour convaincre, la Xbox Series X et la Xbox Series S devront donc s’en remettre, dans un premier temps, aux éditeurs tiers.

Ubisoft est le meilleur allié de Microsoft pour le lancement des nouvelles Xbox

Peu après l’officialisation de cette date du 10 novembre, Ubisoft s’est engouffré dans la brèche pour caler la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla sur celle des deux nouvelles Xbox. Initialement attendu pour le 17 novembre, le blockbuster a été avancé de quelques jours. Sur Xbox Series X, Assassin’s Creed Valhalla offrira des graphismes en 4K avec un framerate à 60 fps.

Les futurs propriétaires pourront aussi porter leur dévolu sur Watch Dogs : Legion, disponible dès le 29 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Comme il est compatible avec la technologie Smart Delivery, une copie achetée sur Xbox One permettra d’obtenir le jeu sur Xbox Series X et/ou Xbox Series S sans aucun frais supplémentaire dès le 10 novembre.

Édité par Codemasters, Dirt 5 sera lui aussi de la fête. Le jeu de rallye sera disponible le 6 novembre sur PS4, Xbox One et PC, puis le 10 sur Xbox Series S et Xbox Series X. Là encore, il s’agit d’une production compatible avec Smart Delivery : sur la console la plus puissante, les joueurs pourront jouer en 4K et à 120 fps.

Tous les jeux qui seront disponibles dès le 10 novembre sur Xbox Series S et Xbox Series X (en date du 10 septembre) :

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) ;

Destiny 2 (Bungie) ;

Dirt 5 (Codemasters) ;

Gears Tactics (Microsoft) ;

Tetris Effect : Connected (Enhance Games) ;

Watch Dogs : Legion (Ubisoft) ;

Yakuza : Like a Dragon (Sega).

Cette liste devrait être agrémentée dans les jours à venir. Notons qu’elle ne comprend pas les jeux rétrocompatibles, ni ceux du Xbox Game Pass.

