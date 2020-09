Electronic Arts a intégré une publicité dans le jeu vidéo UFC 4. Il a été contraint de vite la retirer face à la grogne des joueurs.

Il est évident que personne ne veut voir une publicité dans un jeu vidéo acheté au prix fort. Cela n’a pas empêché Electronic Arts de tenter le coup dans UFC 4, simulation de MMA (arts martiaux mixtes) disponible depuis le 14 août sur PS4 et Xbox One. L’éditeur a attendu quelques semaines avant d’intégrer un spot de la série The Boys, diffusée sur Amazon Prime Video.

On peut le voir dans des extraits publiés sur Reddit le 5 septembre : pendant le replay d’une action de combat, une fenêtre pop-up annonçant l’arrivé de la nouvelle saison de The Boys apparaît brièvement, à plusieurs reprises.

Bien évidemment, cette nouveauté n’a pas du tout été appréciée par les joueurs, qui ont mis plusieurs dizaines d’euros ou de dollars sur la table pour acquérir UFC 4. On peut comprendre la levée de boucliers : en tout logique, on paie justement pour éviter les publicités. Ayant eu vent du mécontentement de la communauté, Electronic Arts a rétropédalé et présenté des excuses.

L’utilisateur ryangoddard1984 a très bien résumé le souci : « Les publicités ne me dérangeraient pas si c’était un jeu gratuit. Mais le prix fort ajouté aux publicités est une grosse gifle. Si elles apparaissaient simplement sur le tapis de l’octogone, alors ce serait cool. Ou, à la limite, si c’était un petit clip de 5 secondes dans le coin de l’écran. » On peut penser qu’Electronic Arts s’est essayé à cette forme de sponsoring dans UFC 4 car les publicités abondantes font partie de la sphère sportive (surtout aux États-Unis). En ce sens, voir une publicité dans un jeu de sport apporterait de l’authenticité à l’expérience.

Sur Reddit, Electronic Arts a confirmé le retour en arrière : « Au vu de vos avis, il est clair qu’intégrer des publicités dans les replays n’est pas bienvenu. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour les interruptions que les joueurs ont pu rencontrer. » La multinationale, qui estime qu’elle aurait dû mieux communiquer avec les joueurs, indique que les publicités ne seront jamais réintégrées, tout au moins sous cette forme.

C’est loin d’être une première pour Electronic Arts. Selon un article du Wall Street Journal paru le 26 juillet, des expérimentations avaient déjà été effectuées dans le jeu vidéo UFC 3, en partenariat avec WarnerMedia. Lors de notre test de Need for Speed Heat, on a déploré l’intégration d’une publicité aux couleurs du service EA Access, lorsque l’on met le jeu en pause. On se souvient aussi qu’Electronic Arts avait été pointé du doigt à cause des microtransactions honteuses de Star Wars Battlefront 2. À force de chercher à gagner de l’argent par tous les moyens, l’entreprise se retrouve très souvent dans le viseur des critiques.

