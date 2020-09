Marvel's Avengers est un jeu complexe à la structure loin d'être facile à comprendre. Voici un guide de quelques recommandations à suivre pour mieux se lancer dans le grand bain des super-héros.

Annoncé de longue date, Marvel’s Avengers est enfin disponible ce vendredi 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Pour l’éditeur Square Enix et le studio Crystal Dynamics, il s’agit d’un vrai événement : proposer un jeu au contenu évolutif en surfant sur la popularité des licences imaginées par Marvel. Les ambitions sont élevées et le blockbuster vidéoludique est nécessairement attendu par une horde de fans exigeants.

Malgré une bêta qui a permis aux joueurs de comprendre un peu mieux la structure du jeu, chahuté entre des missions intégrées à une histoire et des objectifs à réaliser à plusieurs (ou seul, au choix), Marvel’s Avengers reste un jeu complexe. Après avoir passé une bonne quinzaine d’heures en solo, on vous prodigue quelques conseils pour mieux se lancer dans cette vaste aventure.

Commencez par le mode histoire

Marvel’s Avengers n’est pas Call of Duty. Dans les jeux de tir édités par Activision, le mode solo est très dispensable et ne garantit rien pour les parties en ligne. Dans Marvel’s Avengers, l’histoire, en plus d’être bien racontée, permet de se familiariser avec le casting disponible au lancement (Miss Marvel, Black Widow, Thor, Hulk, Iron Man et Captain America) et de mieux repérer les différences entre chacun des super-héros. Elle s’avère aussi essentielle pour comprendre le système de progression, articulé autour de niveaux à gagner, de compétences à débloquer et de pièces d’équipement à récupérer.

Par ailleurs, il y a une justification scénaristique : les événements dépeints dans le mode multijoueur se situent après la campagne. En somme, il y a des risques de gros spoilers, assumés par Crystal Dynamics. Après, rien ne vous empêche de passer d’un mode à l’autre en fonction des envies.

Apprenez à maîtriser tous les héros

Avec six personnages jouables au lancement, Marvel’s Avengers propose du choix. D’autant qu’il y a un gouffre entre la manière de jouer Hulk et celle liée à Black Widow. Toutefois, il est vivement recommandé de se familiariser avec tous les super-héros avant, éventuellement, de devenir le meilleur Iron Man du monde (la progression des héros n’est pas commune). Pour cela, n’hésitez pas à passer du temps dans la salle HARM, qui offre des simulations de combats pour gagner rapidement des niveaux et améliorer sa maîtrise.

Au niveau des différences entre les personnages, on peut souligner que certains sont capables de prendre de la hauteur (Iron Man, Thor) quand d’autres sont très à l’aise au corps-à-corps (Miss Marvel, Hulk). Cette diversité est une bonne nouvelle pour varier les plaisirs.

Lisez toutes les fenêtres de notification

Marvel’s Avengers est un jeu très riche, avec beaucoup d’informations qu’il est nécessaire de ne pas louper. Pour aider la joueuse et le joueur au mieux, Crystal Dynamics multiplie les notifications explicatives et il vaut mieux n’en louper aucune au risque d’être un peu perdu ensuite. C’est d’autant plus vrai que l’interface de Marvel’s Avengers n’est pas des plus claires. Il faut parfois s’accrocher pour bien comprendre la structure de l’expérience et, par ailleurs, ne pas hésiter à passer du temps dans les menus pour bien différencier les terminologies. Dans le même ordre d’idée, lisez toutes les lignes de description des équipements.

N’utilisez pas nécessairement le ciblage des ennemis

On a tendance à toujours utiliser l’option de ciblage des ennemis, quand les jeux l’autorisent. Dans le cas de Marvel’s Avengers, dont les combats ressemblent à ceux des Batman : Arkham (c’est-à-dire : beaucoup d’ennemis à l’écran), on aurait tendance à ne pas s’en servir puisque le danger peut réellement arriver de partout. Cibler revient à prendre le risque de moins appréhender des coups adverses et à perdre en visibilité sur le champ de bataille. Toutefois, il faut garder un point en tête : les affrontements restent brouillons, quoi qu’il arrive.

Ne gaspillez pas vos ressources inutilement

Dans Marvel’s Avengers, l’équipement est très important. À la manière d’un RPG, il est possible d’améliorer certaines statistiques (puissance, défense…) par du butin que l’on récupère assez régulièrement. Comme souvent avec cette mécanique, les différentes pièces à porter sont rangées dans des catégories renseignant leur rareté. Il est également possible de les faire évoluer en consommant des ressources. Sur ce point, il faut éviter de trop s’attacher aux premiers équipements ramassés, qui sont trop vite remplacés dans les premières heures. En outre, recycler les objets non utilisés permet d’obtenir quelques ressources très utiles, à garder précieusement pour plus tard.

Fouillez les décors

Si les missions de Marvel’s Avengers se veulent assez dirigistes (l’intelligence artificielle Jarvis aime bien prendre par la main), les environnements traversés ont bien plus à offrir. Ils cachent effectivement quelques tâches annexes génériques (sauver des gens, tuer une cible…), dans le but d’obtenir de précieuses récompenses. On peut même trouver la trace de coffres en fouillant le moindre recoin. Même les bases qui servent de hub vers les objectifs recèlent de quelques secrets bienvenus. Bref, prenez votre temps quand vous vous déplacez.

N’hésitez pas à ajuster la difficulté

Marvel’s Avengers propose quatre modes de difficulté à lier au niveau de puissance requis pour terminer une mission :

Facile : pour celles et ceux qui veulent vivre un challenge peu relevé ;

Normal : expérience équilibrée et conseillée pour la majorité des joueuses et joueurs ;

Difficile : les ennemis ont plus de vie et tapent plus fort, les parades demandent un timing plus précis ;

Très difficile : les ennemis ont beaucoup plus de vie et tapent encore plus fort, les parades sont difficiles à exécuter.

Une mission vous pose problème ? Pas de panique, vous pouvez ajuster le défi au besoin. De cette manière, vous ne serez jamais bloqué.

Attendez-vous à essuyer quelques plâtres

Techniquement, Marvel’s Avengers est, pour le moment, loin d’être irréprochable. Pendant nos longues sessions de jeu, on a pu déplorer plusieurs soucis qui, espérons-le, seront corrigés : des temps de chargement longs, des gels d’écran, des écrans noirs, des bugs visuels disgracieux (exemple : des éléments qui n’apparaissent pas pendant les cinématiques), des ralentissements (même sur Xbox One X), des intitulés de missions non traduits ou encore des plantages qui forcent à redémarrer le jeu (voire la console). Nul doute que Crystal Dynamics rectifiera le tir dans les semaines à venir, en fonction des retours de la communauté.

Crédit photo de la une : Square Enix Signaler une erreur dans le texte

