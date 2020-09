Septembre, c'est le mois de la rentrée des classes. Aussi pour cette sélection mensuelle consacrée aux chaînes YouTube valant le coup d’œil, il sera question de mathématiques, de philosophie, de littérature ou encore d'histoire.

Finies les vacances ! C’est l’heure de la rentrée. Pour de nombreux élèves, la reprise ne sera pas des plus simples, avec une année scolaire 2019/2020 lourdement affectée par la crise sanitaire et le confinement — et cela, malgré les efforts des profs pour assurer autant que possible la continuité pédagogique. Les écarts qui existaient l’an passé dans une classe ont de grandes chances de s’être creusés ces derniers mois.

Si l’école reste un incontournable de l’enseignement, les élèves pourraient aussi trouver un bon soutien scolaire grâce à… YouTube. On l’a déjà vu par le passé : il existe de nombreuses chaînes dédiées au savoir. Notre rubrique « Le meilleur de YouTube », qui vous invite tous les mois à découvrir une sélection de cinq chaînes, en a d’ailleurs mis en avant un certain nombre, déjà.

Puisque c’est la rentrée, nous trouvions judicieux de proposer une sélection thématisée pour le mois de septembre. Vous trouverez ci-dessous des chaînes relatives à la littérature, aux mathématiques, à la philosophie, à l’histoire ou encore aux programmes scolaires. Mais avant d’aller plus loin, allez donc jeter un œil à notre chaîne YouTube ainsi à la chaîne Vroom, qui est réservée aux déplacements urbains.

Lumni

Lumni n’est pas vraiment une chaîne YouTube amatrice. Il s’agit en fait de la déclinaison en ligne d’un programme proposé par France Télévisions, Lumni, qui est un service dédié aux enfants. La chaîne s’adresse à un public jeune et propose un contenu varié, allant d’astuces mnémotechniques aux extraits documentaires, en passant par de l’actualité, des portraits, des rappels historiques…

Le Mock

Réinventer l’essai littéraire. Voilà l’objectif décidément très audacieux que proposent Pierrot et Redek, deux amis d’hypokhâgne, avec leur chaîne Le Mock. Pour accrocher les jeunes, les deux vidéastes n’hésitent pas à puiser dans la pop culture pour éclairer des œuvres de la littérature classique. Ci-dessous, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, sous le prisme de Pretty Woman. Oui.

Sophie Guichard

Sophie Guichard propose sur sa chaîne YouTube des cours de mathématiques en vidéo, qui couvrent le programme du collège jusqu’au post-bac (BTS, IUT, Master..). Le tout, avec des exemples corrigés et des exercices types. Un travail que cette professeure agrégée en lycée accomplit depuis 2024. D’ailleurs, pour la petite histoire, cet engagement lui a valu la médaille de Chevalier de l’Ordre national.

Parle-moi de philo

Sur la chaîne Parle-moi de philo, on parle de philosophie. Hé oui. D’auteurs (Kant, Platon, Socrate, BHL …), de méthodes de travail (comment bien réviser, l’explication de texte, la rédaction d’une introduction réussie), de concepts (l’utilitarisme, le minimalisme, l’allégorie de la caverne…). Certes, le bac ne sera qu’en fin d’année : mais mieux vaut s’y préparer tôt.

La Géozone

Vous connaissez peut-être la célèbre émission Le dessous des cartes, sur France 5. La chaîne Géozone emprunte un peu du concept, en ponctuant son contenu de cartes pour avoir un bon support visuel. Mais ce qui est intéressant avec le projet de Théo, le créateur de la chaîne, c’est qu’il met fréquemment en lumière des pays ou des langages méconnus, comme les îles Chatham, le Biafra ou Usedom.

