Sony organise ce jeudi 6 août une nouvelle conférence baptisée State of Play. Elle se concentrera sur les prochains jeux de la PS4. Le lancement de la PS5 ne sera pas évoqué.

Après sa conférence centrée sur la PS5 du mois de juin, Sony va rependre la parole ce jeudi 5 août à l’occasion d’un nouveau State of Play — un événement diffusé en ligne en direct. Il se concentrera sur la PS4, désormais écoulée à 112 millions d’exemplaires.

Pour suivre les annonces en direct, il faudra prolonger un peu la soirée : rendez-vous sur Twitch ou YouTube à partir de 22h, heure française. La conférence devrait durer une quarantaine de minutes.

Quand ? Le 5 août à 22h ;

Le 5 août à 22h ; Où ? Sur cet article dans le lecteur et sur YouTube ou Twitch ;

Sur cet article dans le lecteur et sur YouTube ou Twitch ; Quoi ? La conférence Sony dédiée aux jeux PS4, PS5 et PS VR.

Une conférence centrée sur la PS4

« Ça fait un bail… mais State of Play revient ce jeudi pour faire le point sur les jeux d’éditeurs tiers qui débarquent sur PS4 et PS VR. On parlera aussi de quelques jeux PS5, notamment des jeux tiers et indépendants que vous avez pu voir pendant la présentation PS5 de juin », annonce Sony, qui promet des « pépites » à découvrir. Les propriétaires de la PS4 en sauront un peu plus sur les jeux auxquels ils pourront jouer dans les mois à venir. Une bonne nouvelle, sachant que la PS5 devrait prendre beaucoup de place à compter de fin 2020.

Sony précise d’ailleurs qu’il n’y aura strictement aucune information sur les modalités de lancement de la PS5 dans cette conférence (prix, date de sortie, précommande). « Jeudi, on parlera exclusivement de nouveaux jeux hyper cools qui feront bientôt partie de l’univers PlayStation », indique la multinationale. Pour ces détails cruciaux sur la PS5, il faudra patienter encore un peu.

Crédit photo de la une : Square Enix Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo