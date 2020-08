NoteFlix est une extension pour Firefox et Google Chrome qui affiche directement dans Netflix les notes des séries et des films qu'agrègent Allociné et SensCritique. Pratique pour savoir ce qu'en pensent les autres internautes, sans avoir à faire une recherche en parallèle.

Depuis 2016, Netflix a fait le choix d’un système de notation basique qui ne permet plus aucune nuance : soit vous avez aimé ce que vous venez de voir, soit non. C’est ensuite à partir des votes du public et de la correspondance entre ce que vous regardez et l’historique de visionnage des autres membres que Netflix peut notamment calculer si telle ou telle œuvre est plus ou moins recommandée.

Mais peut-être ne faites-vous pas si confiance que cela à ces recommandations algorithmiques et faites des allers-retours sur le web pour vérifier l’avis du public sur cette série ou ce film que le service de vidéo à la demande par abonnement met en avant. C’est là que NoteFlix entre en scène. Cette petite extension, disponible pour les navigateurs Firefox et Google Chrome, sert à vous faire gagner du temps.

À lire : Quelles sont les meilleures séries sur Netflix en ce moment ?

Les notes d’Allociné et SensCritique dans Netflix

Comment ? En affichant directement dans l’interface de Netflix les notes reçues par les séries et les films figurant dans son catalogue. Précisément, ce sont deux notes qui sont récupérées : la première est prise sur Allociné, qui est le site de référence en matière de cinéma grand public. La seconde par contre vient de SensCritique, un réseau social sur le cinéma considéré comme plus exigeant.

Il est à noter que c’est la moyenne des notes des spectateurs qui est affichée sur le site, et non celle des avis des critiques. Thibault, le développeur qui a conçu ces deux extensions ne s’en explique pas sur le billet de blog consacré à NoteFlix, mais l’on peut penser que les goûts du public correspondront en général plus à ceux de l’internaute, là où la critique professionnelle peut être un décalage.

L’existence de NoteFlix a en fait quelques mois, puisque Thibault en parlait au cours du printemps sur Reddit. Cependant, l’application a connu une actualité ces derniers jours, avec une mise à jour incluant les notes de SensCritique et un lifting visuel. Celles et ceux qui s’intéressent à la technique derrière NoteFlix pourront consulter le billet de blog, qui détaille son fonctionnement. Le code source est aussi disponible.

Évidemment, pour que les notes SensCritique et Allociné puissent être comparées, il a fallu faire quelques ajustements : ainsi les deux notes sont passées sur une notation sur 100 (Allociné note sur 5 et SensCritique sur 10). Un code couleur est aussi ajouté selon le score (vert, orange, rouge, ou gris si l’extension ne trouve pas les notes correspondantes), ainsi que des liens menant directement aux fiches.

Installée sur Firefox, l’extension profite, selon nos constatations, d’une intégration réussie : la note apparaît sur n’importe quelle œuvre sur laquelle on clique, sous le titre. En général, NoteFlix retrouve bien chaque score, mais il est arrivé qu’elle échoue. Elle n’a par exemple rien retourné pour Double Zéro. De plus, la couleur des notes n’est pas toujours cohérente : un film noté 70 ou plus pourra apparaître en vert, tandis qu’un autre ayant aussi une note de 70 ou plus pourra être jaune.

Ces quelques imperfections ne sont heureusement pas handicapantes au point de devoir renoncer à NoteFlix — d’autant qu’une mise à jour ultérieure pourra toujours les corriger. D’autant qu’elle a le mérite de vous épargner quelques secondes de recherche sur le net, en vous livrant directement sur un plateau les notes des autres internautes dans le site de streaming.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo