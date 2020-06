CD Projekt Red commercialise un bundle très intéressant depuis sa plateforme GOG. Pour moins de 88 euros, il est possible d'acheter tous ses jeux, y compris l'encore inédit Cyberpunk 2077.

Ce jeudi 25 juin, CD Projekt Red organise une présentation de Cyberpunk 2077. En attendant, le studio polonais a une bonne nouvelle pour les joueurs : la vente d’un bundle ultra intéressant. Annoncé le 24 juin par le biais d’un communiqué, il réunit tous les jeux développés par CD Projekt Red pour moins de 90 euros.

Pour très exactement 87,77 euros, vous récupérez :

The Witcher Adventure Game

The Witcher : Enhanced Edition

The Witcher 2 : Assassins Of Kings – Enhanced Edition

Thronebreaker : The Witcher Tales

The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition

Cyberpunk 2077 (il s’agit d’une précommande)

Cette Collection Ultime Red est disponible à ce tarif jusqu’au 4 juillet.

Des heures et des heures de jeu pour très peu d’argent

Ce pack est intéressant pour plusieurs raisons : les jeux qu’il rassemble proposent des heures et des heures de plaisir. Par exemple, l’immense durée de vie de The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition (le jeu et ses deux extensions) peut permettre de patienter jusqu’à Cyberpunk 2077 — une nouvelle fois repoussé et désormais attendu pour le 19 novembre prochain.

À noter que cette Ultimate Red Collection donne également droit à des réductions sur les produits dérivés aux couleurs de Cyberpunk 2077. En dehors du bundle, le futur RPG de CD Projekt Red est proposé à 59,99 euros.

La présentation de Cyberpunk 2077 se tiendra aujourd’hui, à 18h, heure française. Diffusée sur Twitch, la conférence durera 25 minutes avec ce programme : une nouvelle bande-annonce, des séquences de gameplay inédites et un aperçu d’une fonctionnalité du jeu en compagnie des développeurs.

Crédit photo de la une : CD Projekt Red