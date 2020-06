Pokémon Company a annoncé un nouveau jeu Pokémon. Sous-titré Unite, il réunira les joueurs Nintendo Switch et mobiles autour d'une expérience de combats tactiques à plusieurs.

Pokémon Company a présenté un nouveau jeu ce 24 juin. Il s’intitulera Pokémon Unite et sera l’interprétation du genre MOBA à la sauce des célèbres créatures à capturer. Il réunira dix joueurs répartis dans deux équipes, avec des objectifs à détruire/capturer dans une arène.

Pokémon Unite sera disponible sur Nintendo Switch et plateformes mobiles (iOS et Android) à une date inconnue. Free-to-start, il intégrera la fonctionnalité cross-play, signifiant que les joueurs seront réunis sur les mêmes serveurs, qu’importe où ils jouent. Le titre est développé par TiMi Studios, entité de Tencent à l’origine de Honor of Kings et Call of Duty : Mobile.

League of Legends à la sauce Pokémon

Difficile de ne pas penser à League of Legends quand on regarde les vidéos de gameplay de Pokémon Unite. Où les joueurs devront d’abord faire évoluer le Pokémon qu’ils ont choisi en se débarrassant d’autres créatures contrôlées par l’intelligence artificielle (il faudra aussi les capturer pour gagner des points). Bien évidemment, les évolutions seront de la partie : un Salamèche pourra devenir un Dracaufeu s’il atteint un niveau suffisamment élevé. Des attaques toujours plus puissantes seront débloquées au fur et à mesure de la partie, avec des pouvoirs à activer à plusieurs (d’où l’aspect coopératif).

Pokémon Company et Tencent n’ont pas tout dit sur Pokémon Unite, notamment le business model retenu et le casting mis à disposition des joueurs. Sur ce point, on sait déjà qu’il n’y aura aucun avantage du côté des types, mais que les Pokémon disposeront d’attaques différentes. On peut déjà compter sur la présence des valeurs sûres : Pikachu, Ronflex, Tortank ou encore Dracaufeu.

Au regard de la ressemblance avec League of Legends, immense succès durable, il y a un beau potentiel à prévoir. Au point d’imaginer Pokémon Unite s’immiscer dans le domaine de l’esport ?

Crédit photo de la une : Capture YouTube