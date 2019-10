Le jeu le plus populaire au monde va enfin être disponible sur Android, iOS et consoles, sous la forme d'un portage appelé Wild Rift.

Le plus célèbre des MOBA (arène de bataille en ligne) va s’étendre sur d’autres plateformes. League of Legends (LoL) arrivera en 2020 sur mobile (Android, iOS) et console, a annoncé l’éditeur Riot Games au cours d’une conférence dédiée aux 10 ans du jeu.

Ce ne sera pas exactement le même jeu, a précisé le studio : il s’agira d’un portage intitulé Wild Rift. Il n’y aura pas de cross-play : les joueurs sur mobile ne pourront pas jouer contre des joueurs sur PC. En revanche, vous garderez le même compte LoL, et accumulerez donc des bonus sur votre même profil. On retrouve également le même gameplay 5c5.

Une interface un peu différente pour un jeu relativement similaire

L’interface de League of Legends est peu ou prou la même, mais les contrôles sont évidemment adaptés à une utilisation hors ordinateur. Wild Rift comptera au départ 40 champions venus de LoL. « Tous les champions peuvent être déverrouillés gratuitement et tous les achats sont purement cosmétiques. Vraiment tous », précise Riot Games dans la description de l’app sur le Google Play Store.

Une partie sur Wild Rift prendrait encore 15 et 20 minutes, contrairement à une partie sur PC qui peut largement dépasser les 30 minutes.

Cette version mobile et console de League of Legends sera censée être disponible « à travers le monde d’ici la fin 2020 ». Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur Android (par ici). Les premières versions beta et alpha sortiront d’abord en Chine.

League of Legends est le jeu le plus populaire au monde : même 10 ans après sa naissance, il truste toujours le podium des jeux vidéo les plus regardés sur Twitch.

Il convient de noter que TeamFight Tactics, le nouvel autochess lancé en 2019, aura quant à lui une app mobile à part, rien que pour lui.

Crédit photo de la une : Riot Games Signaler une erreur dans le texte