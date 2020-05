Sur Disney+, de nombreuses saisons des Simpson n'étaient proposées qu'au format 16:9, ce qui gâchait une partie de l'esprit des blagues de la série. Les 7 premières seront enfin accessibles au format original à compter du 28 mai. Quid des autres ?

La nouvelle ravira les puristes : les sept premières saisons des Simpson vont enfin être diffusées dans leur format original sur Disney+, à partir du 18 mai 2020. C’est le scénariste Al Jean qui l’a confirmé sur compte Twitter officiel. Malheureusement, il semblerait qu’il faille encore attendre pour que ces modifications soit étendues à toutes les saisons concernées par l’épineux problème du reformatage d’image.

Depuis son lancement en novembre 2019 aux États-Unis, la plateforme de vidéo à la demande (SVOD) de Disney propose les 30 saisons des Simpson à ses abonnés. Cependant, certains spectateurs ont rapidement remarqué qu’il y avait un problème de dimension des images : les 19 premiers volets de la série culte ont été à l’origine enregistrés en 4:3 ; ce qui correspond à un format plus « carré » que ce que l’on connaît aujourd’hui. Mais avec les nouveaux postes de télévision rectangulaires et l’arrivée du format 16:9, ces premières saisons ont été « remasterisées » pour être adaptées à ces dimensions plus larges. Et ce choix a profondément modifié certaines scènes de la série, en plus de gâcher son esthétique.

Un format 16:9 non adapté à la série

Les épisodes originaux ont été à la fois « élargis » et « redécoupés » : imaginez un carré que l’on élargit pour que sa largeur soit plus grande, puis dont on coupe le haut et le bas afin que cela corresponde à un cadre rectangulaire. Mécaniquement, des éléments du haut de l’image sont rabotés. Un internaute a montré, avec un exemple très parlant, comment cela ruinait certaines blagues des Simpson : dans cette scène qui a lieu dans une brasserie, on comprend dans la version originale (4:3) que les trois types de bière viennent du même tuyau — ce qui n’est pas visible dans la version remastérisée (16:9).

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl — Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019

Un autre a également montré comment ce redécoupage avait pour effet d’élargir bizarrement l’image, et donc de donner d’étranges formes aux personnages.

Après de nombreuses critiques, Disney+ avait promis qu’il permettrait à ses spectateurs de regarder les 19 premières saisons des Simpson dans la version qu’ils souhaitent, avançant d’abord la période « début 2020 », puis « d’ici fin mai ».

Finalement, il semblerait que seules les sept saisons seront disponibles dans ce format d’ici la fin du mois de mai. Il faudra donc (encore) patienter pour les douze autres.