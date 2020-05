Un joueur de Half-Life: Alyx a développé un mod qui permet de manier des sabres laser en réalité virtuelle. Une aubaine pour les fans.

Le 23 mars dernier, Valve lançait Half-Life : Alyx, une référence de la réalité virtuelle. L’entreprise américaine propose désormais d’aller plus loin en ouvrant le Steam Workshop, atelier qui permet aux joueurs les plus créatifs de proposer leurs mods à la communauté depuis le 15 mai. L’un des premiers partagés fera assurément plaisir aux fans de Star Wars.

Créé par yolokas, le mod Lightsaber Training donne accès à un terrain d’entraînement — en réalité virtuelle — où l’on peut manier un sabre laser. Celles et ceux qui voudront tenter l’expérience auront accès à trois armes différentes : sabre laser classique, double lame et lame allongée. « Merci de prendre en compte le fait que la détection des coups n’est pas encore parfaite. Si vous frappez un ennemi et qu’il est toujours debout, frappez de nouveau ! », précise le créateur, qui a déjà mis à jour son mod pour ajouter des attaques liées à la Force.

Des sabres laser dans Half-Life : Alyx

Ce niveau Lightsaber Training est d’autant plus appréciable — et impressionnant — qu’Half-Life : Alyx ne comporte aucune arme au corps-à-corps (pas même le légendaire pied de biche). Au-delà du plaisir de retrouver du Star Wars dans la saga mythique de Valve, il y a donc une vraie plus-value en termes de sensations à vivre en réalité virtuelle. Si yolokas parvient à améliorer la précision, la technologie sera encore mieux mise en avant. En prime, on peut utiliser les gants de gravité pour attirer le sabre vers soi — une spécificité du gameplay d’Half-Life : Alyx. Il y a de quoi se prendre pour un vrai Jedi.

Bien évidemment, Half-Life : Alyx n’est pas le seul jeu VR à proposer des sabres laser. Il existe par exemple Vader Immortal : A Star Wars VR Series, un titre sous licence axé sur l’arme légendaire, développé par ILMxLAB (un studio de Lucasfilm) et disponible sur les casques Oculus (un portage sur PlayStation VR a été annoncé). Il a d’ailleurs remporté le titre de meilleur jeu AV/VR aux GDC Awards 2020.

Il y a aussi Beat Saber, un jeu de rythme qui consiste à frapper des blocs de couleur avec des sabres, en suivant la musique. On n’est plus du tout dans l’univers Star Wars mais la philosophie est très ressemblante. Il a lui-aussi été récompensé pour ses qualités vidéoludiques, notamment le Steam Award 2019 du meilleur jeu VR.

Crédit photo de la une : Steam Workshop