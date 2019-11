Valve a dévoilé un nouvel épisode de sa saga Half-Life, exclusivement disponible en réalité virtuelle. On connaît déjà la configuration minimale pour y jouer.

L’engouement est palpable. Jeudi 21 novembre, Valve a levé le voile sur Half-Life : Alyx. À défaut d’être un vrai troisième épisode, il permettra de se replonger dans l’univers tant apprécié d’une saga qui compte beaucoup. Il y a néanmoins un mais : le jeu ne sera qu’en réalité virtuelle, ce qui impose un équipement adéquat — à commencer par un PC suffisamment puissant pour s’accommoder de la technologie.

Valve n’a pas attendu pour lancer les précommandes de Half-Life : Alyx, par l’intermédiaire de sa plateforme Steam (prix de lancement à 44,99 au lieu de 49,99 euros). Elle permet de découvrir la configuration minimale dont il faut disposer pour goûter à cette aventure, un casque VR vissé sur les oreilles.

Processeur i5, GTX 1060 et 12 Go de RAM

Valve ne donne que la configuration minimale, soit celle susceptible de faire tourner Half-Life : Alyx dans des conditions acceptables.

Au minimum, le jeu réclame :

Un processeur Intel Core i5-7500 (ou Ryzen 5 1600)

12 Go de RAM

Une carte graphique GTX 1060 (ou AMD RX 580) avec 6 Go de VRAM

Windows 10

Dans cette gamme, il faut compter environ 200 euros pour le GPU, et autant pour le CPU. En ajoutant les autres composants, on se retrouve avec une configuration entre 600 et 800 €, sans le casque. Et ce PC ne fera pas tourner Half-Life : Alyx dans les meilleures conditions. Vous pouvez retrouver nos sélections de configurations gaming à cette adresse.

Sans compter qu’il faut acquérir un casque de réalité virtuelle pour jouer. Bon point : Valve ne rend pas son titre exclusif à son propre accessoire (l’Index). Et, par exemple, un Oculus Quest (450 euros) fera amplement l’affaire avec la fonctionnalité Oculus Link (qui permet de brancher le casque à son PC pour gagner en puissance et faire tourner des expériences plus gourmandes). On sera curieux de voir si cela fonctionne en lançant l’ordinateur dans le cloud Shadow dans le casque, puisque c’est plus ou moins supporté aujourd’hui. Dans ce cas-là, il suffira d’un abonnement d’un mois pour profiter du titre, faisant bien baisser la facture.

Grâce à la page Steam, on a également droit à de sublimes images de Half-Life : Alyx. Spoiler : le rendu risque d’être beaucoup moins beau dans les casques, qui n’ont pas cette définition par œil, surtout avec la configuration minimale.

