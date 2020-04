Julien Lausson - il y a 1 heure Pop culture

Disney+ prévoit de proposer la totalité des films Star Wars à partir du 4 mai. En France, ce ne sera pas possible, du fait de la chronologie des médias.

C’est une date que les fans de Star Wars connaissent bien : le 4 mai, c’est le jour où la saga cinématographique est célébrée dans le monde entier, puisque c’est l’occasion de faire un jeu de mots entre la date en anglais (may, the fourth) et la célèbre réplique que l’on entend dans chaque film (« May the force be with you », soit « Que la Force soit avec toi »). Et pour 2020, cette date aura une saveur particulière.

C’est en effet à cette date que Disney proposera l’intégralité de l’œuvre, c’est-à-dire les neuf principaux longs-métrages et les deux films dérivés (Rogue One et Solo : A Star Wars Story), sur Disney+, son service de vidéo à la demande par abonnement. La nouvelle a été annoncée officiellement le 27 avril par une bande-annonce retraçant plus de quarante ans de guerre des étoiles.

Une bonne occasion, par exemple, d’expérimenter de nouvelles façons de voir la saga.

La chronologie des médias bloque l’initiative en France

En France par contre, inutile de se précipiter sur la plateforme américaine le 4 mai. Cette annonce concerne en effet les pays qui ne sont pas soumis à la chronologie des médias, ce dispositif qui sert à aligner des fenêtres d’exploitation pour différents supports (télévision, DVD, SVOD, etc.) afin d’organiser l’exploitation d’un film dans le temps, dès que celui-ci n’est plus proposé au cinéma.

Dans le cas de Disney+, la règle impose au géant du divertissement d’observer un délai d’attente de trois ans avant qu’un film projeté au cinéma — même si c’est le sien — ne soit proposé dans son catalogue. Or, comme les épisodes VIII et IX de Star Wars (Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker) sont respectivement sortis les 13 décembre 2017 et 18 décembre 2019, il faudra attendre fin 2020 et fin 2022.

Cela vaut aussi d’ailleurs pour le second film dérivé, Solo, qui a été projeté à partir du 23 mai 2018. Il n’arrivera pas avant 2021 sur Disney+.