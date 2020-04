La suite de Spider-Man: Far From Home ne sortira pas en juillet, mais en novembre 2021, ce qui bouleverse aussi la diffusion des nouveaux films sur Doctor Strange et Thor, que Disney a dû repousser.

La suite de Spider-Man : Far From Home n’est pas pour tout de suite. Sony a annoncé que le troisième film avec Tom Holland serait repoussé : au lieu d’une sortie en salles prévue en juillet 2021, le blockbuster qui n’a pas encore de titre devrait arriver seulement en novembre 2021, soit quatre mois de décalage.

La franchise Spider-Man appartient à Sony, mais les décisions ont en fait un impact sur tout l’univers Marvel (Disney). Car depuis Spider-Man : Far From Home, les deux mondes se sont mélangés : le film fait partie de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU) — on y parle d’Iron Man, joué par Robert Downey Jr — et ce qu’il s’y passe a donc des répercussions dans les autres longs-métrages à venir.

Pas de Doctor Strange avant 2022

C’est pour cette raison qu’après l’annonce de Sony, Marvel a aussi dû communiquer sur le report d’un de ses films de super-héros : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui aurait dû sortir le 5 novembre 2021, mais qui, du coup, est repoussé à fin mars 2022. Bien évidemment, il était inconcevable d’imaginer deux films faisant partie du MCU être projetés en salles exactement au même moment.

À noter que l’année 2022 sera, par conséquent, riche en films Marvel, car le film Thor : Love and Thunder est maintenu pour février — il est même avancé au 11 février par rapport au 18 février prévu.

La fin de l’année 2019 avait été marquée par une grosse brouille entre Sony Pictures et Marvel Studio au sujet de Spider-Man, qui avait failli ne plus pouvoir faire partie du MCU, faute d’accord financier entre les deux partie. Les deux multinationales avaient finalement trouvé un terrain d’entente — laissant planer le doute sur une éventuelle opération de communication pour mobiliser les fans.

Crédit photo de la une : Disney/MCU