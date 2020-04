Alors que plusieurs régions du monde sont plongées dans le confinement, Sony lance une initiative généreuse qui permettra à tous les propriétaires d'une PS4 de recevoir des jeux gratuits. Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey ouvrent le bal.

Sony est d’humeur généreuse. Dans un article publié sur son blog le 14 avril, l’entreprise japonaise annonce une initiative qui concerne tous les propriétaires d’une PS4 (pas seulement les abonnés PlayStation Plus). Intitulée Play At Home (Jouez à la maison), elle permet de récupérer gratuitement des jeux — et ce pour toujours une fois qu’ils ont intégré votre bibliothèque.

Du 16 avril au 6 mai, il sera possible de télécharger Uncharted : The Nathan Drake Collection et Journey sans rien payer. Sony veut que « la communauté PlayStation puisse continuer à se divertir depuis son domicile », puisque le confinement décourage de sortir de chez soi. A priori, d’autres productions seront offertes au mois de mai.

Sony offre des jeux pour aider pendant le confinement

Uncharted : The Nathan Drake Collection est la compilation des trois premières aventures de Nathan Drake, développées par Naughty Dog et initialement sorties sur PlayStation 3. Elles ont été remasterisées pour la PS4, avec des graphismes un peu plus fins. Il s’agit de jeux de tir à la troisième personne centrés sur un héros qui fait penser à Indiana Jones. Manette en mains, l’expérience se rapproche des Tomb Raider (le reboot de la saga s’est d’ailleurs inspiré des Uncharted). À noter que les abonnés PlayStation Plus peuvent compléter la tétralogie en récupérant Uncharted 4 : A Thieve’s End.

De son côté, Journey est une production beaucoup plus calme et feel good, avec une direction artistique magnifique et une invitation à voyager dans un monde très épuré. Il est en prime nanti d’un message de solidarité, plus que jamais d’actualité en cette période où l’union est importante.

Dans son communiqué, Sony précise que le débit des téléchargements a été réduit en Europe.

Crédit photo de la une : Sony