Microsoft a décidé d'utiliser Minecraft pour aider les gens à mieux vivre la période de confinement. Son initiative louable passe par la mise à disposition de contenus éducatifs gratuits.

Les multinationales essaient presque toutes d’aider les gens à mieux vivre la période de confinement, liée à la pandémie de coronavirus. Microsoft peut par exemple compter sur Minecraft, qui rassemble chaque jour des millions de joueuses et de joueurs, pour occuper sa communauté. C’est pour cette raison que l’entreprise annonce, dans un communiqué publié le 24 mars, la mise à disposition de contenus gratuits.

La firme de Redmond vise surtout les étudiants avec son initiative, puisque les contenus en question sont éducatifs. « Les professeurs du monde entier font tout ce qu’ils peuvent pour fournir des leçons en ligne au demi milliard d’étudiants n’ayant plus accès à une école en raison de la pandémie de coronavirus. Ce n’est pas quelque chose de simple et nous voulons aider les esprits les plus jeunes à rester vifs et stimulés », explique Microsoft.

Des contenus éducatifs gratuits dans Minecraft

Bien évidemment, la porte est ouverte à tout le monde et il suffit de se rendre sur le Minecraft Markeplace pour découvrir une catégorie Éducation. Elle comporte deux leçons tirées de Minecraft : Education Edition et des contenus de qualité imaginés par la communauté. Comme on peut le constater dans la sélection, Microsoft a opté pour la variété

On trouve très exactement douze contenus :

Le B.A. B-A pour les redstones ;

Un défi pour mieux comprendre la gestion de l’énergie au sein d’une ville ;

Un jeu de puzzle pour apprendre à coder ;

L’exploration de l’œil humain ;

Un mini-jeu où il faut faire glisser un cube sur la glace ;

Une visite guidée de Washington ;

La création de fractales en 3D ;

Une découverte de la biologie marine ;

L’escalade du mont Olympe dans la peau d’un Dieu grec ;

La visite de l’ISS ;

La gestion d’une ville ;

Une simulation d’apiculteur.

Les propriétaires de la version Bedrock de Minecraft — édition commune à tous les supports et comportant toutes les fonctionnalités — peuvent en profiter jusqu’au 30 juin 2020. On rappelle que le jeu phénomène est disponible sur Android, iOS, Kindle Fire, Windows 10, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 et probablement votre frigo connecté.

