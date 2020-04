C’est aujourd’hui que Disney+ sort en France. Bonne nouvelle, l'abonnement à ce nouveau service est proposé en série limitée avec Canal+ à un prix inédit. Voici comment en profiter.

C’est sans conteste la (bonne) nouvelle de la journée : Disney+ est enfin disponible en France. C’est donc un immense catalogue de séries et de films inédits qui arrivent à point nommé durant cette période de confinement… Mais aussi un abonnement supplémentaire à régler, qui s’élève ici à 6,99 euros par mois.

Disney+ débarque gratuitement dans l’offre de base Canal+

Jusqu’au 3 juin prochain, Canal+ lance une nouvelle série limitée Canal+ Disney+ à 19,90 euros par mois (le premier mois est sans engagement pour essayer le service, puis engagement de deux ans ensuite) qui intègre sans surcoût l’abonnement à Disney+ au meilleur des programmes originaux et internationaux de Canal+. Cet abonnement comprend un accès à MyCANAL, le service de replay de Canal+ avec Le Bureau des légendes, Baron noir mais aussi le direct et le replay inclus des chaînes de la TNT.

Pour vous faire une idée de la qualité du service et essayer les différentes applications, vous avez un mois de test possible. Durant ces 30 jours, vous pouvez arrêter quand vous voulez si cela ne vous plaît pas.

Mais surtout, Canal+ offre une remise de 50 euros pour toute souscription à ce forfait.

Quels sont les avantages de prendre Disney+ avec Canal+

Il y a deux avantages à cette offre :

Economique , tout d’abord, puisque l’abonnement de 6,99 euros est compris pendant dans deux ans sans surcoût dans l’abonnement à Canal+. Vous bénéficiez également d’une réduction de 50 euros à valoir sur vos premières factures.

, tout d’abord, puisque l’abonnement de 6,99 euros est compris pendant dans deux ans sans surcoût dans l’abonnement à Canal+. Vous bénéficiez également d’une réduction de 50 euros à valoir sur vos premières factures. Pratique : cet abonnement donné accès aux applications MyCANAL et Disney+. Elles sont disponibles non seulement sur les box TV des grands fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Bouygues, SFR et Free), mais aussi sur de nombreux périphériques multimédia : Chromecast, Android TV, Apple TV, Xbox, mais aussi smartphones et tablettes Android et iOS.

Disney+, OCS, Netflix et Canal+ : le pack ultime de la Ciné/Séries est à seulement 34,90 euros

Et si vous tenez absolument à ne faire aucun compromis sur les différents services de SVOD, Canal+ propose depuis ce matin une nouvelle offre Canal+ avec le pack Ciné-Séries+. L’offre permet d’accéder aux meilleures plateformes vidéos à très bon prix : 34,90 euros par mois. Pour ce prix, elle comprend :

l’abonnement à Disney+ (Disney, Marvel, Pixel, Star Wars, Néo Géo, etc)

(Disney, Marvel, Pixel, Star Wars, Néo Géo, etc) l’abonnement Netflix Standard (deux écrans et accès à la définition Full HD)

(deux écrans et accès à la définition Full HD) l’abonnement à OCS avec des séries comme Game of Thrones, Chernobyl, etc.

avec des séries comme Game of Thrones, Chernobyl, etc. un abonnement à Canal+ , avec l’application MyCANAL pour regarder les contenus à la demande

, avec l’application MyCANAL pour regarder les contenus à la demande un accès au pack Canal+ Cinéma avec un total de 9 chaînes (Canal+ Premier, Canal+ Frisson, etc.)

De très nombreuses chaînes TV en direct et en replay sur MyCANAL

Pris séparément, la somme de chacun des abonnements listés ci-dessus dépasse 50 euros. Jusqu’au 3 juin prochain, le pack Ciné/Séries+ de Canal+ est disponible au prix de 34,90 euros par mois. L’offre est soumise à un engagement de deux ans, mais Canal+ propose d’essayer la formule pendant 1 mois, ce qui permet de la résilier sans frais si vous changez d’avis.

Bonus supplémentaire, 50 euros sont offerts sur les premiers mois de l’abonnement. Enfin, vous avez un mois pour essayer l’offre et changer d’avis sans payer de frais. Pour en bénéficier, il suffit de suivre le lien ci-dessous.

Dans le détail : que comprend le pack Ciné/Series+ de Canal+ ?

Le pack Ciné/Séries+ n’est pas seulement avantageux au niveau du prix. C’est aussi l’assurance de pouvoir regarder ses séries et films sur n’importe quel appareil, que ce soit son smartphone, son ordinateur ou même sa télé en passant par sa box Internet, et ce grâce à l’application MyCANAL disponible sur tous ces supports.

Surtout, le pack Ciné/Séries+ est aujourd’hui ce qui se rapproche le plus de l’offre parfaite, puisqu’elle comprend :

Pratiquement tout le catalogue des films et séries Disney et des univers Marvel, Star Wars, Pixel et NéoGéo grâce à Disney+. La liste complète des séries et films est disponible à cette adresse. Ce qu’il faut retenir :

La saga Star Wars est disponible jusqu’à l’épisode VII (Rogue One compris) ;

Une bonne partie des films Marvel sont également disponibles sur Disney+. Les derniers Avengers ne sont pas encore arrivés à cause de la chronologie des médias, mais les deux premiers Avengers, les meilleurs X-men et Ant-Man sont disponibles ;

Les dessins animés de Pixar (Là-haut, Wall-e, Vice versa…) et Disney sont pratiquement tous présents.

Le catalogue de Netflix est également présent dans cette offre. Depuis le début du mois, Netflix propose 7 films du studio Ghibli. Mais aussi toutes ses séries originales (The Witcher, La Casa De Papel…) et de nombreux animés (Jojo’s Bizarre Adventure, l’Attaque des Titans).

Le catalogue OCS n’est quant à lui peut-être pas le plus garni, mais il comprend de nombreuses séries de qualité. Les 8 saisons de Game of Thrones, mais aussi des bijoux comme Chernobyl ou The Handmaid’s Tale.

Enfin, l’abonnement à Canal+ et le pack Canal+ Cinéma donnent accès à la chaîne Canal+, mais aussi à 9 chaînes de télévision thématiques dédiées au cinéma (Canal+ Premier, Canal+ Frisson, etc.).

Jusqu’au 3 juin prochain, le pack Ciné/Séries+ est au prix de 34,90 euros avec un engagement de deux ans. Il est possible de tester l’offre pendant un mois avant d’y renoncer et en suivant le lien ci-dessous, 50 euros sont remboursés sur les premières factures.