L'entreprise japonaise Bauhutte commercialise un kit complet pour transformer son lit en gaming bed. Vous n'aurez plus aucune excuse pour rater les top 1 dans Fortnite.

« Je me réveille et je vais de mon lit à mon bureau. Pourquoi est-ce si compliqué ? », peut-on lire sur le site de l’équipementier gaming Bauhutte. Il ne s’agit pas d’une farce, mais de la description d’un ensemble de mobiliers qui transforment un lit en « gaming bed » et seraient donc la solution à la paresse de certains joueurs. Si les clichés ont parfois la vie dure, ce n’est pas l’entreprise japonaise qui va aider à les faire disparaître.

À en juger par les photos d’illustration, le gaming bed a bien évidemment tout du rêve de confort pour celle ou celui qui aime passer des heures et des heures devant son écran — voire ses écrans. On y est probablement mieux installé que sur un canapé ou un siège. On pourra même piquer un petit roupillon entre deux parties, ou regarder un épisode de sa série Netflix préférée en restant allongé grâce à un support qui place le téléphone en face des yeux. Pour vivre de gaming et d’eau fraîche, on peut difficilement faire mieux (l’amour, lui, peut bien attendre).

Tout plaquer pour passer ses journées dans un gaming bed

Dans sa configuration la plus élevée, facturée la bagatelle de 126 300 yens (soit près de 1 000 euros, hors prix du lit et du matelas à acheter ailleurs), le gaming bed a tout ce qu’il faut pour que l’on puisse s’abandonner totalement à sa passion du gaming.

Pour cette somme, on reçoit :

Un bureau à placer au bout du lit pour poser des écrans ;

Un mobilier à placer en tête de lit pour poser des choses essentielles comme un réveil (au cas où la notion du temps importerait encore) ou un smartphone (au cas où la vie sociale compterait encore) ;

Une poire sofa de 5,5 kilogrammes pour reposer son dos et avoir une position assise ;

Un rack pour poser un clavier ;

Un rack pour entreposer plein de nourriture ;

Un rack pour entreposer plein de bouteilles de boisson énergisante (au hasard) ;

Une corbeille pour entreposer des accessoires (exemple : une manette) ;

Un pyjama (qui a l’air tout doux).

Qu’on se le dise, le mannequin confortablement installé dans le gaming bed, un paquet de chips et une manette à portée de main, semble vivre sa meilleure vie. Il ferait presque passer l’épisode de South Park dédié à World of Warcraft — où les héros deviennent obèses à force d’être scotchés à leur écran — pour une ode aux stakhanovistes. C’est une véritable « institution », avance Bauhutte, qui commercialise ses produits par l’intermédiaire d’Amazon. Dans son catalogue, on trouve fort heureusement des meubles plus classiques, mais toujours avec cette volonté d’améliorer l’expérience et le confort de jeu.