Google a dévoilé les deux jeux qui seront offerts aux abonnés Pro en janvier. Eh bien...

Google a annoncé les jeux qui seront offerts en janvier 2020 aux abonnés Stadia Pro. Et, comme en décembre, ils ne donnent franchement pas envie. Les concernés pourront jouer gratuitement à Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration et Thumper à partir du 1er janvier.

Les deux titres rejoignent Destiny 2 : The Collection, Samurai Shodown et Farming Simulator 19 Platinum Edition. Proposé en décembre, Tomb Raider : Definitive Edition ne pourra plus être récupéré après le 31 décembre.

Shadow of the Tomb Raider en mars ?

Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration n’est autre que la suite directe de Tomb Raider, excellent reboot des aventures de Lara Croft. Si son prédécesseur avait créé la surprise, ce deuxième opus de la trilogie fait un peu trop dans la continuité pour se hisser à sa hauteur. Il n’en demeure pas moins une expérience sympathique, mais un peu trop âgée au moment de passer à 2020 (il est sorti en 2015, d’abord sur Xbox One). On parie que Google offrira Shadow of the Tomb Raider, le dernier volet, en février.

Thumper, de son côté, est un jeu mêlant action et rythme disponible depuis 2016 sur d’autres plateformes. Et, malgré ses qualités, il n’a rien d’un porte-étendard pour soutenir un service balbutiant et essuyant pas mal de critiques depuis son lancement en novembre dernier.

À lire : Nos impressions sur Google Stadia

On récapitule les jeux offerts par Google sur Stadia :

Destiny 2 : The Collection ;

Samurai Shodown ;

Farming Simulator 19 : Platinum Edition ;

Tomb Raider : Definitive Edition (jusqu’au 31 décembre 2019) ;

Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration (à partir du 1er janvier 2020) ;

Thumper (à partir du 1er janvier 2020).

Pour rappel, quand vous ajoutez un jeu offert à votre bibliothèque, il reste accessible tant que vous restez abonnés à la formule Pro (même quand ledit jeu n’est plus offert). Voilà pourquoi Google encourage à récupérer Tomb Raider : Definitive Edition dès à présent.