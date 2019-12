Quels seront les gros jeux à suivre en 2020 ? On fait le point avec une sélection de cinq titres majeurs.

Après nos tops et nos flops de l’année 2019, il est temps de se projeter sur 2020. Il s’agira d’une année très particulière en matière de jeux vidéo puisque nous allons passer à une nouvelle génération de consoles avant Noël. Il est dès lors un peu plus compliqué d’anticiper les titres qui marqueront à coup sûr les esprits, les catalogues de la PS5 et de la Xbox Series X étant encore inconnus.

Il n’empêche, les acteurs du marché vidéoludique sont déterminés à l’idée de clore la génération PS4/Xbox One sur une excellente note. Et nous avons facilement pu choisir cinq productions à surveiller dans les mois à venir. Comme toujours, nous préférons arrêter la sélection à des jeux qui ont une date de sortie déjà décidée — ou tout au moins un mois de sortie. Bien évidemment, les nouveautés 2020 de qualité ne s’arrêteront pas à cette seule liste.

Final Fantasy VII Remake (PS4)

Le premier temps fort de l’année 2020 sera assurément Final Fantasy VII Remake. Comme son nom l’indique, il s’agira d’une réinvention du RPG souvent cité comme le jeu préféré de beaucoup de gens (à juste titre). Pour ce remake d’abord exclusif à la PlayStation 4 (pendant au moins un an), Square Enix a mis les petits plats dans les grands : l’idée n’est pas seulement de faire un copié-collé avec des graphismes actualisés, mais bel et bien d’agrémenter copieusement l’aventure originale. Final Fantasy VII Remake sera d’ailleurs découpé en épisodes pour répondre à cette ambition et les suites se passeront sans aucun doute sur la prochaine génération.

Ça sort quand ? Le 3 mars.

À lire : Nos premières impressions sur Final Fantasy VII Remake

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One et PC)

C’est peu dire qu’Ori and the Will of the Wisps est attendu de pied ferme par les fans de la marque Xbox. Ce n’est pas tous les jours qu’ils ont droit à une exclusivité de ce standing et ils doivent encore se souvenir de la claque infligée par son prédécesseur. Attendu comme un simple jeu de plateforme aux graphismes mignons, Ori and the Blind Forest cache en réalité une relecture du genre metroidvania dotée d’un gameplay très exigeant. Si la suite s’inscrit dans la lignée, il n’y aura alors aucun souci à se faire pour l’attachant Ori.

Ça sort quand ? Le 11 mars.

Half-Life : Alyx (PC VR)

Les joueurs espéraient un vrai nouveau Half-Life ? Ils auront plutôt droit à un épisode exclusivement jouable en réalité virtuelle. Valve prend le pari de cette technologie pour redorer le blason de sa franchise adorée. Avec tout ce que cela comporte comme risque : soit Half-Life : Alyx deviendra le messie de la réalité virtuelle, soit les fans refuseront de dépenser plusieurs centaines d’euros pour y goûter. Dans tous les cas, le jeu fera forcément parler de lui.

Ça sort quand ? En mars.

Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC et Stadia)

Qui aurait cru que Cyberpunk 2077 sortirait si tôt ? Voire sur PS4 et Xbox One ? À la surprise générale, CD Projekt Red entend offrir un baroud d’honneur aux deux consoles et, aussi, contenter les abonnés Stadia. On attend beaucoup de Cyberpunk 2077, amené à transcender le RPG occidental comme The Witcher 3 : Wild Hunt avait su le faire avant lui. On sera nécessairement moins indulgent avec le studio polonais, mais tout ce que nous avons pu voir du blockbuster jusque ici nous a éblouis — sans compter qu’il y a Keanu Reeves au casting. Alors vivement sa disponibilité.

Ça sort quand ? Le 16 avril.

À lire : Nos impressions sur Cyberpunk 2077

The Last of Us Part II (PS4)

The Last of Us était l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 3 (il a eu droit à un Remaster sur PlayStation 4). Et même s’il n’avait pas forcément besoin d’une suite, Naughty Dog a décidé de prolonger l’aventure de Joel et Ellie — un duo très, très populaire. Il ne faudra pas compter sur un gameplay révolutionnaire, plutôt sur une narration poussée, pour toujours plus d’émotions. Avant de tirer une révérence bien méritée, la PlayStation 4 aura encore des frissons à donner.

Ça sort quand ? Le 29 mai.

Crédit photo de la une : Square Enix Signaler une erreur dans le texte