Épisode complet ? Suite ? Expérience gadget pour promouvoir le casque de réalité virtuelle Valve Index ? Half-Life: Alyx, évoqué dans un leak, est au cœur des discussions.

« Va te faire foutre, PC Gamer, toi et ton éthique ». C’est ainsi que débute le document Google Docs utilisé en guise de source par le site spécialisé en jeux vidéo pour relayer une rumeur. Et si les termes sont crus, c’est que l’actualité a de l’importance : il s’agirait d’une transcription d’un entretien entre de hauts responsables de Valve, l’éditeur de la saga Half-Life et Geoff Keighley, documentariste ayant consacré une œuvre au studio, au sujet d’un nouvel épisode Half-Life.

Cet entretien, qui doit être diffusé le 12 décembre lors de la célébration The Game Awards, indique qu’un jeu nommé Half-Life : Alyx est en préparation chez Valve. Une suite centrée sur le personnage secondaire le plus important de Half-Life 2 ? Pas exactement, malheureusement : il s’agirait plutôt d’une expérience en réalité virtuelle — et exclusivement en réalité virtuelle. Parmi les bribes d’informations que l’on peut trouver, on note une intervention qui affirme que le jeu au clavier et à la souris n’est pas au programme : « ce projet a commencé comme une exploration de la réalité virtuelle ». Une date est également lancée : mars 2020.

Un deuxième intervenant pour Valve, qui semble être le fondateur Gabe Newell en personne, raconte très rapidement ce qu’il en est côté gameplay : « Vous pouvez voir leur corps… réagir en fonction de la situation. Vous voyez, paniquer, faire tomber des chargeurs au sol en manipulant des armes parce qu’un zombie est devant eux… toutes ces choses… c’était vraiment rigolo de voir ces essais ».

Notre avis ? Il s’agira d’une expérience en VR, probablement courte, dans l’univers du jeu. Le personnage joué sera peut-être Alyx. Il faut rappeler que Valve avait fait pareille expérience pour la sortie du HTC Vive : The Lab est une série de mini-jeux dans l’univers de Portal, un autre titre phare de l’éditeur. Nous doutons qu’il s’agisse d’une véritable aventure canon qui pourra s’apparenter à la suite de l’épisode 2 de Half-Life 2, jamais sortie.

Une source digne de confiance ?

La publication par PC Gamer a provoqué l’ire du Valve News Network. Car la source semble avoir adressé ces informations à ce collectif (et elle est de confiance : c’est une personne qui a de beaux leaks avérés à son actif) et le média, tombé on ne sait comment sur le document, en a fait son scoop. Le collectif voulait peut-être jouer la carte de la prudence pour éviter de perturber les plans de Valve (qui peut tout annuler) ou griller sa source. L’énervement des protagonistes et la temporalité du leak (Valve peut vouloir mettre en avant son Index) semblent faire pencher la balance du côté du « probablement vrai ».

Réponses dans un peu moins d’un mois.