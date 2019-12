De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en janvier 2020, et que nous attendons le plus.

Après une fin de mois de décembre placée sous le signe des bons plats de Noël riches en calories, on ne fera rien de mieux que de se poser dans le canapé pendant tout le mois de janvier. Et, bien sûr, il y a de nombreuses nouveautés qui arrivent sur Netflix France pour justifier cette paresse.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met en ligne toujours plus de nouveaux contenus sur sa version française. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de standup. Ce mois-ci, Netflix mise sur des séries originales comme Messiah, Dracula ou encore la saison 2 de Sex Education.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous êtes perdus face à tant de contenus, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France en ce moment en fonction des thèmes et des genres recherchés, qui pourrait vous être utile. Séries Messiah — 1er janvier L’agent de la CIA Eva Geller enquête sur les origines d’un homme qui attire l’attention de la communauté internationale avec ses actes de perturbation de l’ordre public. Dracula — 4 janvier Parce qu’il n’y pas encore eu assez de productions sur le plus célèbre des vampires. Aj and the Queen — 10 janvier La drag queen RuPaul traverse l’Amérique dans un van. Sauf qu’elle voyage avec une passagère clandestine. On va forcément rire. Grace and Frankie, saison 6 — 15 janvier Deux femmes que tout oppose se rapprochent après s’être rendues compte que leurs maris sont… amants. Sex Education, saison 2 — 17 janvier L’une des plus belles surprises imaginées par Netflix revient pour une deuxième saison. Où des lycéens sont obsédés par le sexe. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, saison 1 (partie 2) — 23 janvier Ne regardez pas ce truc. Bojack Horseman, saison 6 (partie B) — 31 janvier Doit-on vraiment présenter cette série terriblement drôle ? I Am a Killer, saison 2 — 31 janvier Films Tyler Perry « Rupture Fatale » — 17 janvier Vivre deux fois — 17 janvier Uncut Gems — 31 janvier Documentaires Le sexe en bref — 2 janvier Cheer — 8 janvier Pandémie — 22 janvier La Terre, la nuit — 29 janvier Pour enfants et ados Tut Tut Cory Bolides — 4 janvier Super Détectives, saison 2 — 10 janvier

