Des joueurs de Death Stranding s'amusent à bloquer volontairement certains passages. Kojima Productions travaille sur un patch.

Death Stranding est l’un des jeux qui comptent en cette fin d’année, qu’on l’adore ou qu’on le déteste (spoiler : chez Numerama, on l’adore). L’histoire s’articule autour de Sam Porter, un livreur chargé de sauver l’Amérique en assurant des livraisons (on simplifie). Le hic ? Certains joueurs s’amusent à entraver le parcours des autres, et ce phénomène a pris de l’ampleur ces premiers jours de décembre 2019.

Sur les forums Reddit, on peut lire plusieurs plaintes. Elles mettent en exergue le comportement de chenapans qui n’hésitent pas à abandonner leurs véhicules à des endroits stratégiques pour enquiquiner la communauté. Car si Death Stranding est une expérience solo, le monde ouvert est partagé par les joueurs, qui peuvent alors utiliser des constructions communes pour avancer (y compris les véhicules, donc).

Une zone de Death Stranding pose particulièrement problème : celle où se trouve la Cosplayeuse. Le bâtiment est situé dans un gouffre déjà difficile d’accès en temps normal. Ajoutez-y un camion devant l’entrée et la rencontre avec le personnage devient vite compliquée (sauf en explosant ledit véhicule). Sur Reddit, un joueur a partagé son expérience et elle en dit long : en 70 heures de jeu, il a remarqué que l’entrée a toujours été bloqué sauf… une fois. Notons que nous n’avons pas rencontré ce souci pendant notre test réalisé bien en amont de la sortie (quand il n’y avait que des journalistes sur les serveurs).

En revanche, Jérôme Durel, qui s’occupe des guides d’achat pour FrAndroid, a été touché par cet acte malavisé. Il tempère : « Cela force à faire un détour, mais je n’ai jamais perdu une cargaison. Je pense aussi que l’entrée est mal faite. » Il est possible d’appuyer ses dires en estimant que certains véhicules sont laissés là parce que les joueurs n’ont pas d’autre choix.

En parcourant Reddit, on découvre aussi des captures d’écran montrant des camions qui bloquent des routes (qui doivent être construites ensemble). Ces agissements vont à l’encontre du principe de solidarité prôné par Death Stranding. Bonne nouvelle : Kojima Productions est au courant du problème et a promis une mise à jour qui permettra de se débarrasser plus facilement des véhicules. Elle est attendue pour la mi-décembre, à en croire le tweet publié le 27 novembre.

Good news ! We are working on another update to address the most common requests from players such as the ability to increase text size or dispose of individual vehicles.

The update is set for around mid-December. We appreciate all your thoughtful feedback !#DeathStranding pic.twitter.com/LFO0V7PWuT

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 27, 2019