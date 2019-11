Google a officialisé le line-up de lancement de son service Stadia. S'il est de qualité, les jeux sont loin d'être récents.

Une exclusivité, du déjà vu et du très ancien : voilà comment nous pourrions résumer le line-up de lancement de Stadia, officialisé par Google dans un communiqué publié le 11 novembre. Les premiers utilisateurs auront le choix entre 12 titres — « judicieusement choisis » — dès le 19 novembre. On retiendra par exemple la présence de Red Dead Redemption 2, tout juste sorti sur PC.

Stadia ne pourra compter que sur un seul jeu inédit : GYLT, développé par Tequila Works (à qui l’on doit le mignon RiME). On rappelle que les abonnés recevront gratuitement Destiny 2 : The Collection tandis qu’il faudra acheter les autres jeux comme sur une console normale. Google précise que 14 autres productions seront disponibles d’ici la fin d’année. Une preuve que la firme de Mountain View tient à offrir du neuf régulièrement.

Un line-up de qualité (mais vous avez déjà terminé les jeux)

Le line-up de lancement de Stadia est-il de qualité ? Oui, si l’on s’attarde sur les noms empilés. Les consoles sont habituellement commercialisées avec quelques bons jeux — mais pas une dizaine. Par exemple, la Switch de Nintendo ne pouvait vraiment s’appuyer que sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour décoller. La PlayStation 4 ? Le médiocre Knack, le passable Killzone : Shadow Fall et le portage Assassin’s Creed IV : Black Flag. La Xbox One ? Dead Rising 3, Ryse : Son of Rome et Forza Motorsport 5.

À lire : Tout ce qu'il faut savoir sur Google Stadia

Au fond, le véritable problème de ce line-up est l’ancienneté de certains jeux, qui ne feront pas rêver les gamers les ayant déjà terminés depuis très, très longtemps. Pour ainsi dire, il ne plaira qu’à celles et ceux qui n’ont joué à rien ces deux dernières années. En prime, il manque un soupçon d’expériences plus grand public, même si Ubisoft est là pour fournir Assassin’s Creed Odyssey et Just Dance 2020.

Le line-up de Stadia en 2019 :

Disponibles le 19 novembre 2019 Assassin’s Creed Odyssey Sorti en 2018 Destiny 2 : The Collection Sorti en 2017 GYLT Inédit Just Dance 2020 Sorti en 2019 Kine Sorti en 2019 Mortal Kombat 11 Sorti en 2019 Red Dead Redemption 2 Sorti en 2018 Rise of the Tomb Raider Sorti en 2015 Samurai Shodown Sorti en 2019 Shadow of the Tomb Raider Sorti en 2018 Thumper Sorti en 2016 Tomb Raider Sorti en 2013

Puis, seront disponibles avant 2020 :

Attack on Titan 2 : Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein : Youngblood

Crédit photo de la une : Google Signaler une erreur dans le texte