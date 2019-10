La PlayStation 4 a franchi un sacré cap dans son cycle de vie. La voilà propulsée au rang de deuxième console de salon la plus vendue de tous les temps, derrière l'indéboulonnable PlayStation 2.

Sony a publié les chiffres du deuxième trimestre de l’année fiscale 2019/2020, l’occasion de découvrir que la PlayStation 4 est désormais à 102,8 millions d’exemplaires vendus. Une performance colossale qui lui permet de se hisser à la deuxième place des consoles les plus vendues de tous les temps. Elle a dépassé la Wii (101,63 millions) et la PlayStation première du nom (102,49 millions).

Toutefois, la PlayStation 4 ne devrait pas grimper plus haut. La PlayStation 2, écoulée à plus de 155 millions d’unités, paraît hors d’atteinte. D’autant que le communiqué publié le 30 octobre 2019 indique noir sur blanc que les ventes de PS4 s’essoufflent. Ce constat était déjà d’actualité l’année dernière. Il n’empêche, la carrière de la console restera belle.

