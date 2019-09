À défaut de développer une suite, Valve continue de choyer Half-Life 2 avec un patch corrigeant un très vieux bug.

Half-Life continue d’exister, mais pas nécessairement de la manière dont les fans l’espèrent. Alors que beaucoup continuent d’attendre une suite, Valve a déployé, le 26 septembre dernier, un patch pour Half-Life 2, Half-Life 2 : Episode One, Half-Life 2 : Episode Two, Half-Life 2 : Lost Coast et Half-Life : Source. Il retire notamment un bug sévissant depuis cinq ans et empêchant les personnages non joueurs de cligner des yeux.

La mise à jour, dont le timing ne manquera pas de poser question, rectifie également des soucis avec les sauvegardes, SteamVR et les sons manquants sur certains soldats. Mais c’est clairement le clignement des yeux qui apparaît comme le gros morceau du patch (même si ce n’est pas évident à première vue).

Les personnages de Half-Life 2 peuvent à nouveau cligner des yeux

Comme le rappelle Rocket Paper Shotgun — site spécialisé dans le jeu vidéo PC –, plusieurs personnages croisés dans Half-Life 2 ont arrêté de cligner des yeux il y a cinq ans, au moment où Valve a lancé la mise à jour SteamPipe (un autre système de distribution pour les jeux développés à partir du Source Engine). Valve a laissé traîner le problème pendant de nombreuses années, laissant aux moddeurs le soin de le corriger eux-mêmes.

Ce patch est une preuve que la franchise Half-Life vit encore, bien qu’on préférerait voir l’annonce d’un troisième opus canonique (Half-Life 3 ou Half-Life 2 : Episode Three). Pour l’heure, il s’agit toujours de l’un des plus gros serpents de mer du marché vidéoludique — doublé d’un vivier de blagues pour Gabe Newell. On peut aussi y voir le verre à moitié vide : Half-Life 2 n’est pas le premier — ni le dernier — vieux jeu à bénéficier de correctifs. En début d’année, Star Wars Battlefront II, sorti en 2005, avait reçu une mise à jour.

