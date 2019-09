Les aléas des négociations des droits obligent Amazon à retirer certains titres de sa plateforme vidéo. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être supprimés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus disponibles à partir d'octobre 2019.

À l’instar de Netflix, Amazon subit les aléas des négociations et doit parfois se résoudre à retirer des films et des séries qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, on peut se réveiller du jour au lendemain avec des mauvaises surprises.

Voilà pourquoi, dans son programme des sorties de chaque mois, Amazon précise les contenus qui seront supprimés de sa plateforme vidéo. Sauf mention contraire, ils sont tous retirés le dernier jour du mois. Vous avez donc encore quelques jours devant vous pour en profiter.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Amazon Prime Video. Pour le moment, la liste est exhaustive.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter en octobre.

SÉRIES

Insoupçonnable, saison 1

Remake français de la série britannique The Fall avec Gillian Anderson et Jamie Dornan. Sans Gillian Anderson ni Jamie Dornan, donc.

Shaun le Mouton, saison 2

Vous connaissez Wallace et Gromit ? C’est la même chose mais avec un mouton.

FILMS & DOCU

The Revenant

Apparu le 1er mai sur la plateforme vidéo d’Amazon, The Revenant s’apprête déjà à disparaître. Pour rappel, il s’agit de la lutte d’un homme face à la nature, après l’attaque d’un ours. Une performance majeure pour un Leonardo DiCaprio récompensé d’un Oscar du meilleur acteur.

Les Pingouins de Madagascar

Spin-off de la saga d’animation Madagascar, le film s’intéresse plus particulièrement aux quatre pingouins agents secrets. Pour les plus jeunes.

