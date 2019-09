Sony a lâché la date de sortie du très attendu The Last of Us Part II. Ce sera pour le 21 février, en exclusivité sur PlayStation 4.

Les propriétaires d’une PlayStation 4 — ou d’une PlayStation 4 Pro — savent déjà à quoi s’en tenir. Durant le premier trimestre de l’année prochaine, ils seront très occupés. En plus de Final Fantasy VII Remake (le 3 mars), ils pourront enfin poser leurs mains sur The Last of Us Part II. Comme annoncé à l’occasion du State of Play diffusé le 24 septembre 2019, l’exclusivité développée par Naughty Dog sera disponible le 21 février 2020.

Dans un sujet publié sur le PlayStation Blog, Neil Druckmann, directeur créatif, en a profité pour remercier les fans de leur patience. « Nous savons à quel point vous aimez cet univers et ses personnages, surtout Ellie et Joel. Croyez-moi, nous sommes tout aussi fans que vous. On les adore », indique-t-il. Alors que le doute était encore permis, Joel fera bel et bien son retour et le duo iconique pourra être reformé.

The Last of Us Part II sortira le 21 février sur PS4

Neil Druckmann évoque volontiers le jeu le plus ambitieux jamais créé par Naughty Dog, un statut qui était naguère réservé à Uncharted 4 : A Thief’s End. Il faut dire que The Last of Us Part II sera chargé de signer le baroud d’honneur de la PlayStation 4, qui devrait laisser sa place à la prochaine génération d’ici fin 2020. On notera d’ailleurs que The Last of Us premier du nom avait fait de même pour la PlayStation 3. Le studio promet « une histoire extrêmement affective et qui aborde des thèmes complexes ». La nouvelle bande-annonce laisse par exemple deviner que Ellie va perdre sa petite amie.

En attendant le mois de février, les abonnés au PlayStation Plus pourront se (re)plonger sans The Last of Us puisque l’édition Remastered sera offert à partir du 1er octobre prochain (jusqu’au 4 novembre). Une occasion de rattraper le temps perdu pour certains.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte