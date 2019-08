La bêta de Minecraft Earth arrive sur Android. La préinscription est disponible et le lancement est planifié pour la fin août.

Vous aviez été enthousiastes en découvrant les premières images de Minecraft Earth, lors de sa présentation en mai dernier à la conférence Build de Microsoft ? Bonne nouvelle : il est possible de se préinscrire sur le site dédié pour rejoindre la version bêta du jeu vidéo en réalité augmentée — l’influence de Pokémon Go, véritable phénomène de société apparu en 2016, est passée par là.

Cette annonce concerne tout les personnes équipées d’un smartphone Android. Celles et ceux utilisant un iPhone peuvent déjà rejoindre la version bêta depuis le mois de juillet, à condition d’avoir au minimum la version 10 du système d’exploitation iOS. Concernant Android, il est nécessaire d’avoir au moins la version 7 (Nougat) pour être éligible. Il faut également avoir 18 ans ou plus.

Cette bêta fermée requiert de renseigner votre compte Microsoft ou Xbox Live, votre identifiant App Store ou votre identifiant Google, selon le cas de figure qui s’applique à votre cas. Quelques renseignements additionnels sont ensuite demandés pour finaliser l’inscription. Une foire aux questions est disponible sur le site Minecraft Earth pour fournir des réponses aux questions les plus courantes.

Reste une question que les propriétaires d’un smartphone Android ne trouveront pas dans la foire aux questions, mais qui leur brûle forcément les lèvres : quand est-ce que cette bêta fermée commencera ? La réponse est donnée par le compte Twitter officiel du jeu : ce sera la semaine prochaine, c’est-à-dire à la toute fin du mois d’août. La date précise n’est pas encore indiquée.

Android players, we’ve heard your call. Next week, we'll be bringing the #MinecraftEarth beta to your devices ! Make sure to sign up now for your chance to join the fun !

↣ https://t.co/qjeoN22EN5 ↢ pic.twitter.com/STfBP8cpsg

— Minecraft Earth (@minecraftearth) August 22, 2019