Un joueur a réussi faire tenir debout Link sur sa moto, ce qui lui permet de sortir une arme et de dégommer tous les adversaires sur sa route.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild regorge de petits bugs et d’astuces, et les joueurs continuent d’en trouver, même deux ans après sa sortie. L’internaute tuissu est connu pour en avoir exploité plusieurs et constamment tester des idées saugrenues en partageant ses découvertes sur son compte Twitter.

Une tactique pour tenir debout sur la moto de Link

Sa dernière réalisation date du 29 juillet 2019, et elle a été repérée par Polygon. Le joueur y a trouvé une manière de transformer la moto de Link en une arme surpuissante. Il réussit à faire tenir debout Link sur le deux-roues, ce qui lui permet de sortir une arme comme l’épée enflammée, celle glacée ou celle qui émet des courants électriques, et donc de projeter tout autour de lui des éclairs, des émissions de feu ou de glace.

Comme on peut le voir dans ses vidéos, vu qu’il va vite, aucun ennemi n’arrive à l’atteindre, alors qu’à l’inverse il cause de très gros dégâts autour de lui.

Comme on le voit dans sa vidéo YouTube, pour avoir accès à ce bug, il faut monter sur la moto, et au moment de recevoir un objet (une flèche, un arc, etc), sélectionner le menu et prendre un objet (une pomme, un champignon). Soudain Link est debout sur son engin. Il n’y a plus qu’à prendre une arme et l’activer en appuyant longuement sur la touche action comme si vous vouliez frapper le sol avec force.

Il est possible d’obtenir une moto dans Breath of the Wild grâce au DLC 2, l’Ode aux Prodiges.