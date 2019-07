Blizzard Entertainment est l'un des développeurs et éditeurs de jeux vidéo les plus populaires du monde. Voici l'origine de son nom.

Dans le monde du jeu vidéo, Blizzard Entertainment fait partie des sociétés les plus populaires. Grâce à des licences à succès comme Diablo (1997), World of Warcraft (2004) ou encore Overwatch (2016), joueuses et joueurs du monde entier connaissent son nom. Mais savez-vous pourquoi Blizzard s’appelle Blizzard ?

Du silicium et des synapses

Quand Allen Adham, Frank Pearce et Mike Morhaime fondent leur société en 1991, le nom qu’ils choisissent n’a rien à voir avec Blizzard. À l’époque, le studio californien s’appelle Silicon & Synapse, une référence à la matière utilisée pour construire les puces électroniques, le silicium, et à la zone de contact entre deux neurones, la synapse. L’éditeur garde ce nom pendant deux ans, soit assez de temps pour développer et publier trois jeux : RPM Racing (1991), The Lost Vikings (1992) et Rock N’ Roll Racing (1993).

En décembre 1993, Allen Adham estime que « Silicon & Synapse » n’est pas un nom adapté. « Les gens n’arrêtaient pas de mal l’interpréter » précisait-il dans la vidéo anniversaire des 20 ans de Blizzard. « Ils confondaient le silicium (silicon en anglais) avec la silicone (utilisée pour la chirurgie esthétique). » Finalement, le nom Chaos Studios est choisi pour désigner la société. Un mot qui correspond bien à la période agitée que traversait alors l’entreprise, comme l’indique son site officiel : « L’année s’est achevée avec 11 projets lancés, quatre déménagements et une équipe passée à 15 personnes. »

Du chaos au blizzard

Chaos Studios existait depuis à peine six mois quand un nouveau changement de nom a dû être opéré. Interviewé par PC Gamer en 2016, Mike Morhaime expliquait avoir reçu un coup de fil d’une compagnie appelée Chaos Technologies en mai 1994 : « Ils nous ont dit qu’ils avaient les droits sur ‘chaos’, mais qu’on pouvait continuer à l’utiliser pour 100 000 dollars. » Plutôt que de payer, le développeur préfère trouver un autre nom et envisage « Ogre Studios » dans un premier temps. Un mot qui ne plait pas à Jan Davidson, présidente de la société Davidson & Associate qui a racheté le studio en avril 1994.

Pour que tout le monde soit content, Allen Adham se résout à prendre un dictionnaire et à « chercher des noms cools » dans l’ordre alphabétique. « Je ne sais pas jusqu’où il est allé » disait Mike Morhaime à PC Gamer. « Enfin au moins jusqu’à B. » Le mot « blizzard » tape dans l’œil des fondateurs et a en plus l’avantage de ne pas avoir été utilisé ailleurs. Le 24 mai 1994, Blizzard Entertainment devient le nom officiel, et définitif, du studio.

