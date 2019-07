Pour tous les adeptes des logiciels libres, Ubuntu est un système d'exploitation bien connu. Vous en avez peut-être entendu parler, mais savez-vous d'où vient son nom ?

En 2004, cela fait déjà 13 ans que le noyau Linux est disponible. Pourtant, l’accès aux logiciels qui l’utilisent comme base est encore trop restreint, en tout cas du point de vue de Mark Shuttleworth. Cet entrepreneur sud-africain multimillionnaire a alors un projet en tête : il veut créer un système d’exploitation Linux (donc gratuit) simple d’utilisation et le diffuser largement. Pour atteindre cet objectif, il fonde Canonical le 5 mars 2004, une société ayant pour but de sponsoriser et de promouvoir le système d’exploitation en question. Enfin, il a bien fallu donner un nom à ce logiciel : Ubuntu.

Une communauté soudée

Le site officiel du système d’exploitation libre indique que « ubuntu » est un ancien mot africain issu de la famille des langues Bantou (qui regroupe 400 langues différentes du sud de l’Afrique). Il signifie « l’humanité pour les autres » et désigne notamment une notion philosophique promue par les prix Nobel de la paix Nelson Mandela et Desmond Tutu. Le premier expliquait en 2013 que « quelqu’un d’ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Il sait qu’il appartient à quelque chose de plus grand et il se sent diminué quand les autres sont diminués ».

Cette notion de fraternité rappelle beaucoup celle que l’on retrouve dans les communautés des logiciels libres. Là aussi, chacun doit compter sur les contributions des autres pour faire avancer un projet. Mark Shuttleworth s’est visiblement fait la même réflexion en 2004 au moment de nommer Ubuntu, comme l’indique le site officiel : « Nous apportons l’esprit de l’ubuntu dans le monde des ordinateurs. La distribution Ubuntu représente ce que la communauté du logiciel libre a partagé de mieux avec le monde. »

Vous voulez découvrir les origines d’autres noms de la tech comme Tor ou Mozilla Firefox ? Alors rendez-vous ici.