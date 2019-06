De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en juillet 2019 pour la France.

Amazon Prime Video Il s'agit d'un des nombreux services inclus en France dans l'offre premium d'Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En juillet, Amazon compte sur certaines valeurs sûres, dans le sillage des séries Masters of Sex, Doctor Who ou encore Mr. Robot. Du côté des exclusivités, il y aura The Boys ou encore le spectacle de Jérôme Commandeur, baptisé Tout en Douceur.

L'abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie.

Future Man, saison 1 — 1er juillet

Geek à ses heures perdues, Josh Futturman reçoit la visite de deux personnes du futur et le voilà désormais engagé dans une quête pour sauver la Terre. Le rêve nerd, à la sauce humoristique.

Masters of Sex, saisons 1 à 4 — 1er juillet

L’intégrale de cette série sur l’histoire vraie de William Masters, gynécologue qui a effectué des recherches sur la sexualité en compagnie de Virginia Johnson. C’est tout de suite plus sérieux d’un coup.

Defiance, saisons 1 à 3 — 1er juillet

À l’origine, Defiance était un ambitieux projet transmedia avec un jeu vidéo étroitement lié à la série. Mais ça, c’était avant…

Doctor Who, saisons 1 à 10 — 1er juillet

Si jamais vous n’avez rien prévu cet été, regardez Doctor Who. Vous aurez même l’impression de voyager.

Mr. Robot, saison 3 — 7 juillet

On sait que vous aimez les hackers — et Rami Malek.

The Girlfriend Experience, saison 2 — 15 juillet

Le sujet est intéressant puisqu’il traite des relations entre les call-girls et leurs clients, au-delà des clichés. Adapté d’un film éponyme réalisé par Steven Soderbergh (Traffic, Ocean’s Eleven, Magic Mike).

Fear the Walking Dead, saison 4 — 16 juillet

Si vous n’aimez pas les robots, il y a toujours les zombies.

Genius : Picasso — 23 juillet

Antonio Banderas en Picasso ? On signe où ?

The Boys — 26 juillet

Que se passe-t-il quand des super-héros abusent de leurs pouvoirs autrement que pour répandre le bien autour d’eux ? Ça a l’air mieux que les Avengers. Et plus drôle.

Films & Docu Films et Documentaires

Jérôme Commandeur « Tout en Douceur » — 1er juillet

Meilleur one-man show de l’année selon le Globe de Cristal.

Richard Says Goodbye (The Professor) — 1er juillet

Quand il apprend qu’il a un cancer en phase terminale, un professeur d’université (Johnny Depp) décide de changer de vie. Non, ce n’est pas Breaking Bad.

All or Nothing, saison 4 : Carolina Panthers — 19 juillet

Pour cette nouvelle saison, la série documentaire All or Nothing s’intéresse aux Carolina Panthers, équipe de NFL et finaliste malheureuse du cinquantième Super Bowl de l’histoire.

