Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de juillet 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Ce mois de juillet, peu de contenus s’en vont… mais il faudra dire adieu à The Danish Girl et au déhanché de Channing Tatum dans Magic Mike.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Project Runway (saisons 9 et 10) — 5 juillet

Des stylistes s’affrontent dans cette émission de télé réalité peu connue en France, mais prisée outre Atlantique.

Great Design Challenge (saisons 2 & 3) — 31 juillet

La version américaine de D&CO mais sans Valérie Damidot.

Don’t trust the B— in Apartment 23 (saisons 1 et 2) — 31 juillet

Avant d’être une super héroïne torturée dans Jessica Jones, Kristen Ritter était The B*** dans la série de network Don’t trust the B— in Apartment 23, très souvent sous-cotée.

Derren Brown : Apocalypse and Fear (saison 1) — 31 juillet

Avec une grande équipe et beaucoup de manipulation, Derren Brown piège des anonymes en leur faisant croire à la fin du monde pour les terroriser — alors qu’en fait il suffisait de regarder les prévisions de changement climatique sur 10 ans pour le même effet 🙃

Magic Mike – 12 juillet

Mike n’est pas un magicien mais un très bon danseur. Si vous ne l’avez pas vu, on vous conseille ce film feel good plutôt bienveillant.

The Danish Girl – 30 juillet

L’histoire revient sur la vie de Lili Elbe, première femme trans à avoir eu recours à de la chirurgie pour modifier son sexe biologique. À noter que le film a été sujet à des controverses sur le fait qu’un homme cisgenre joue une femme trans.

From Paris With Love – 31 juillet

Vous ne l’avez pas vu ? Ne le regardez pas.

Ordinary People – 31 juillet

Le nouveau protocole – 31 juillet

Arrête-moi si tu peux – 31 juillet

Un homme sans expérience réussit à obtenir les meilleurs postes en y allant juste à la confiance. Ça vous dit quelque chose ?

Arthur et les Minimoys (toute la saga) — 31 juillet

Les trois films parle d’Arthur et de Minimoys. Voilà.