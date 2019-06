Mario fera son retour sur mobile en juillet avec Dr. Mario World, une nouvelle adaptation du jeu de puzzle avec un système de monétisation très classique.

Depuis son annonce en février dernier, Dr. Mario World n’avait pas beaucoup fait parler de lui. Le 17 juin, Nintendo a enfin donné plus d’informations sur son jeu de puzzle dans une vidéo. On découvre notamment la date de sortie des nouvelles aventures du plombier reconverti en docteur : le 10 juillet 2019 sur Android et iOS.

Le gameplay de Dr. Mario World n’a pas beaucoup évolué par rapport à celui du premier épisode de la franchise, sorti en 1990. Les joueurs et joueuses doivent toujours aligner des capsules avec des virus de la même couleur afin de détruire ces derniers. On compte quelques légères variations, par exemple le fait que les pilules flotteront vers le haut plutôt que de tomber.

Côté nouveautés, on sait que Mario ne sera plus le seul docteur du Royaume Champignon : il sera accompagné par Peach, Toad, Bowser et Yoshi, tous jouables. Chacun possède un pouvoir spécial, déblocable en remplissant une jauge, qui rendra plus facile le nettoyage du niveau. Mario peut par exemple détruire une ligne horizontale sans utiliser de capsule.

La monétisation

En plus de montrer du gameplay, la vidéo de Nintendo a confirmé que Dr. Mario World suivra la mode des productions mobile actuelles en terme de monétisation. Si le jeu est disponible gratuitement, les sessions seront limitées et les utilisateurs devront soit attendre, soit payer pour continuer à jouer.

Chaque partie coûtera un cœur aux joueurs et il faut 30 minutes pour que l’un d’eux se « régénère » gratuitement. Les plus impatients pourront acheter des diamants via différents packs allant de 1,99 dollars (1,78 euros) à 69,99 dollars (62,54 euros). On notera que le pack le moins cher donne 20 diamants et qu’il en faut 10 pour acheter 5 cœurs.

Dr. Mario World est déjà disponible en précommande sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Au lancement, cinq mondes seront accessibles et d’autres seront ajoutés par la suite.