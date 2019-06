Steven Spielberg a commencé l'écriture d'une série d’horreur destinée à la future plateforme de streaming Quibi. Sa particularité : elle ne pourra être visionnée qu'une fois la nuit tombée.

Avec sa prochaine création, Steven Spielberg veut vous faire peur par tous les moyens possibles. Selon Variety, le réalisateur de Jurassic Park est en train d’écrire une série d’horreur qui sortira sur Quibi, une plateforme de streaming en cours de développement. Au-delà de son scénariste, la série en question aura pour particularité de n’être accessible qu’après minuit. Comme un vampire, elle apparaîtra sur la plateforme à la nuit tombée et disparaîtra dès le lever du jour, d’où son nom de code actuel : Spielberg’s After Dark.

L’information vient de Jeffrey Katzenberg, le fondateur de Quibi, qui se trouvait au Festival international des médias de Banff (Canada) qui se déroule du 9 au 12 juin. Il expliquait à Variety que c’est Spielberg qui a initié le projet : « Il est venu me voir et m’a dit qu’il avait en tête une histoire super effrayante qu’il avait envie de faire. » L’une des conditions imposées par l’auteur était cette fameuse obligation de regarder la série uniquement la nuit.

Pour accomplir la volonté de Spielberg, les ingénieurs de Quibi ont trouvé une solution adaptée à la plateforme. Contrairement à ses concurrents, comme Netflix ou Apple TV+, elle est pensée uniquement pour les smartphones et peut donc utiliser leurs fonctionnalités de géolocalisation. En fonction du lieu où l’utilisateur se trouve, Quibi déterminera l’heure qu’il est dans sa zone et fera apparaître une horloge qui indiquera quand la série pourra être visionnée.

Une série qui va se faire attendre

L’intriguant projet de Spielberg ne risque pas de débarquer tout de suite, pour la simple et bonne raison que Quibi n’existe pas encore. Pendant la conférence Produced By du 8 juin, Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman (la PDG de Quibi) ont annoncé que leur service sera lancé en avril 2020. Dans le meilleur des cas, Spielberg’s After Dark fera partie des séries de lancement de la plateforme, mais elle pourrait aussi bien être diffusée bien plus tard. Pour l’instant, la création de Spielberg en est au stade préparatoire : « cinq ou six épisodes ont été écrits sur les dix ou douze prévus » explique Katzenberg.